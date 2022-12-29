Karadağ’da hükümeti, Sırp partilerinin adayı Miodrag Lekic kuracak

Batı Balkanların en küçük ülkesi Karadağ'da hükûmeti kurma görevi, Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'in daha önce adaylığını kabul etmediği, Sırp partilerinin adayı Miodrag Lekic'e verildi.

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Karadağ Meclis Başkanı Danijela Djurovic, Lekic’in hükûmeti kurmakla görevlendirildiğini belirterek bu kararın, Djukanovic’in söz konusu adayı kabul etmeyerek yetkinin meclise geçmesini sağlayan yeni yasal düzenleme doğrultusunda alındığını söyledi.

Djukanovic’in hükûmeti kurma görevini başka bir isme de vermediğini anımsatan Djurovic, Lekic’in 81 sandalyeli mecliste 41 milletvekilinin desteğini aldığını ifade etti.

Lekic de ortak bir mücadelenin zaferine ulaştıklarını söyleyerek “Önümüzde zorlu bir görev var.” diye konuştu.

KARADAĞ’DA SİYASİ KRİZ

Karadağ’da Dritan Abazovic başbakanlığındaki hükûmetin 20 Ağustos’ta güvenoyu alamaması üzerine başlayan yeni hükûmet kurma süreci siyasi krize dönüşmüştü.

Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Porfiriye ile ülkedeki Sırp Kilisesine “resmi statü” kazandırmak için imzaladığı “temel anlaşma” ile tartışmalara neden olan Abazovic liderliğindeki hükûmet, Karadağ Meclisinde yapılan oylama sonucu düşmüştü.

Ülkedeki Sırp yanlısı partiler, Cumhurbaşkanı Djukanovic’e yeni hükûmeti kurmak için Lekic’in ismini iletirken, Djukanovic, gerekli şartları yerine getirmediği için hükûmeti kurma görevini Lekic’e vermeyi reddetmişti.

Djukanovic, en son, Karadağ Meclisinde 2 kez oylanan ve cumhurbaşkanının hükumet kurulması sürecindeki yetkilerini kısıtlayan yasayı imzalamıştı. (AA)