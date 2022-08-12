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Karadağ’da silahlı saldırı: 11 ölü

Karadağ'da silahlı saldırganın etrafa ateş açması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 1'i polis 6 kişi yaralandı.

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Karadağ’da silahlı saldırı: 11 ölü

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