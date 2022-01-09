Kate Middleton 40’ıncı yaşını “Hollywood pozlarıyla” kutladı

Cambridge Düşesi Kate adeta bir moda çekimini andıran fotoğraflarla 40'ıncı yaşını kutladı. Kate'in fotoğraflarındaki Lady Diana detayı ise gözlerden kaçmadı.

Sozcu.com.tr

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Meghan Markle’ın eşi Prens Harry ile birlikte kraliyet ailesinden ayrılmasıyla İngilizlerin “gözde gelini” haline gelen Cambridge Düşesi Kate Middleton, 40’ıncı yaşını adeta bir moda çekimi ile kutladı. Hollywood yıldızları gibi pozlar veren Kate Middleton’ın fotoğraflarındaki detaylar ise dikkat çekti.

İtalyan moda fotoğrafçısı Paolo Roversi’nin çektiği fotoğraflarda Middleton, ünlü tasarımcı Alexander McQueen imzalı tasarımları tercih etti. Londra’daki Kew Gardens’ta gerçekleşen çekimde Middleton, hiç tanışmadığı kayınvalidesi Prenses Diana’ya da saygı duruşunda bulundu.

Middleton, Prenses Diana ile özdeşleşen inci ve pırlanta küpelerle kamera karşısına geçti. Kensington Sarayı’nın resmi hesabından paylaşılan fotoğraflarda Kate Middleton, Lady Diana’nın Collingwood inci ve pırlanta küpesini tercih etti. Bazıları siyah-beyaz çekilen fotoğraflarda Middleton’ın kamuoyuna yansıtmadığı üç farklı kişiliğinin ön plana çıkarıldığı da kaydedildi.

Fotoğrafların Ulusal Portre Galerisi’nin kalıcı koleksiyonuna dahil edileceği de belirtildi. Kraliyet ailesinin eski fotoğrafçısı Ian Lloyd fotoğraflar hakkında, “Fotoğrafçı Patrick Demarchelier’in Prenses Diana’yı çektiği fotoğrafları anımsatıyor” yorumunu yaptı.

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