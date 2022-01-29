Katliam gibi kaza: 12 ölü, 11 yaralı

Meksika’da seyir halindeki minibüsün otoyoldan çıkarak devrilmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

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Meksika'nın Jalisco eyaletinde yer alan Lagos de Moreno şehri yakınlarında seyir halindeki bir minibüs otoyoldan çıkarak devrildi.

Kazada minibüste bulunan 12 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı. Sağlık yetkilileri, yaralılardan 6'sının durumunun ciddi olduğunu ve tedavilerinin yapılması için hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

7 CESETİN ÇIKARILMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Sivil savunma ekipleri, kazada hayatını kaybedenlerden 5'inin cesedinin minibüsten çıkarıldığını, diğer 7 kişinin çıkarılması için ise çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yetkililer, kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini aktardı.

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