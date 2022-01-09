Kazakistan’ın eski liderinin kızının lüks hayatı ortaya çıktı

İngiliz Telegraph gazetesi, son dönemde halk ayaklanmasının çıktığı Kazakistan'ı uzun yıllar yöneten Nazarbayev'in Londra'da yaşayan kızının serveti ile ilgili kapsamlı bir haber hazırladı. Haberde Aliya Nazarbayeva'nın lüks jet, Londra'da ev aldığı ve milyonlarca doları olduğu kaydedildi.

Sozcu.com.tr

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Kazakistan’ı yaklaşık 30 yıl demir yumrukla yöneten Nursultan Nazarbayev’in kızı Aliya Nazarbayeva’nın Londra’da 2006’da yaptığı harcamalar ortaya çıktı…

1991’de Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra tarihinin en büyük halk ayaklanmasını yaşayan Kazakistan’ı uzun yıllar yönettikten sonra koltuğu devreden Nazarbayeva’nın İngiltere’nin başkenti Londra’ya taşındıktan sonra yaptığı satın almalar ve açıklamaları yıllar sonra ortaya çıktı.

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Nazarbayeva’nın 300 milyon dolar ile lüks harcamalar yaptığını aktarırken, genç kadının iki profesyonel finans danışmanına ev, özel banka, lüks jet satın alma talimatı verdiğini yazdı. Nazarbayeva’nın harcamaları arasında 25 milyon dolara Challenger Bombardier özel jet, Londra’nın kuzeyinde İngiltere’de oturma izni almak için 9 milyon dolardan fazla ödeyerek ev aldığı kaydedildi.

Nazarbayeva’nın 14 milyon dolara Dubai’den konut satın alma talimatı da verdiği belirtildi. Nursultan Nazarbayev’in en küçük kızı olan Nazarbayeva hakkında gazete, “2019’a kadar görevde olan Nursultan Nazarbayev, daha sonra görevini bıraktı ama gücünün çoğunu bırakmadı. Kızının Londra’da harcama yaptığı sırada ülkeyi yöneten Nazarbayev, ufak bir azınlığın çok zengin olmasının önünü açarken nüfusun genelinin yoksul kalmasına göz yumdu” yorumunu yaptı.

Telegraph’ın ele geçirdiği belgelerde, 41 yaşındaki Nazarbayeva’nın 312 milyon dolarlık servetini danışmanlarının, “Bu parayı ülkede tutmak tehlikeli olur” önerisinden sonra ülkeden çıkardığı da kayıtlara geçti.

Nazarbayeva’nın bazı Kazak şirketlerindeki hisselerini satarak 325 milyon dolar elde ettiği de belirtildi. Telegraph gazetesinde yer alan haberde Nazarbayeva ile iki danışman arasındaki anlaşmazlık sonrasında bu finansal verilerin ortaya çıktığının da altı çizildi.

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