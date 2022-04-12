Kiev’i ziyaret eden İngiltere Başbakanı Johnson, Biden ile görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde Biden’ı Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yaptığı ziyaret hakkında bilgilendirdi.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD Başkanı Joe Biden telefonda görüştü. İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Johnson'ın geçtiğimiz cumartesi günü Ukrayna'nın başkenti Kiev’e yaptığı ziyaret hakkında Biden’ı bilgilendirdiği aktarıldı.

Açıklamada, “Liderler, Ukrayna kuvvetleri ülkenin doğusunda başka bir Rus saldırısına hazırlanırken, askeri ve ekonomik desteğin güçlendirilmesi de dahil olmak üzere Ukrayna’ya yapılan yardımı hızlandırma gereğini tartıştılar” denildi.

BIDEN VE JOHNSON BASKIYI ARTIRACAK

Johnson’ın, ABD’nin Ukrayna’ya yaptığı “muazzam askeri katkıyı” takdirle karşıladığı aktarılan açıklamada, İngiltere’nin önümüzdeki günlerde füzeler ve askeri araçlar da dahil olmak üzere yeni askeri destek paketini güncellediği belirtildi.

Açıklamada, “Her iki lider de Putin’in korkunç girişimlerine rağmen Ukrayna halkını asla bastıramayacağını açıkça belirtti. Başbakan, Ukrayna halkının ülkelerinin özgürlüğüne yönelik vizyonunun yeniden gerçekleştirilebilmesini sağlamak için uluslararası toplumdan Ukrayna’ya uzun vadeli bir taahhüdün gerekli olduğunu söyledi. Liderler, ABD ve İngiltere’nin bunu başarmak için müttefikleriyle birlikte nasıl çalışabileceğini tartıştı” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca Biden ve Johnson’ın, Putin üzerindeki ekonomik baskıyı artırmak ve Batı’nın Rus petrol ve gazına olan bağımlılığını kararlı bir şekilde sona erdirmek için ortak çabalara devam etme konusunda anlaştıkları da ifade edildi.

BIDEN’A “GEÇMİŞ OLSUN” DİLEKLERİNİ İLETTİ

Johnson’ın, bu sabah New York’ta meydana gelen saldırının ardından Biden’a ve ABD halkına bu olay karşısında duyduğu üzüntüyü de dile getirdiğini belirtilen açıklamada, Johnson ve Biden’ın önümüzdeki haftalarda temas halinde kalmaya karar verdikleri aktarıldı.

JOHNSON’DAN KİEV’E SÜRPRİZ ZİYARET

Geçtiğimiz cumartesi günü Ukrayna’nın başkenti Kiev’i sürpriz bir şekilde ziyaret eden Johnson, Zelenskiy ile bir araya gelmişti. Johnson görüşme sonunda yaptığı açıklamada, “Ukrayna halkına verdiğimiz sarsılmaz desteğin bir göstergesi olarak Kiev’de Zelenskiy ile bir araya geldim. Ülkesinin Rusya’nın barbar saldırılarına karşı mücadelesine bağlılığımızın bir kanıtı olarak yeni bir mali ve askeri yaptırım paketi hazırlıyoruz” demişti.

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