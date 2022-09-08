Kılıçdaroğlu’ndan Kraliçe Elizabeth için başsağlığı mesajı
Kraliçe 2. Elizabeth'in 96 yaşında hayatını kaybetmesi üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taziye mesajı yayımladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
* Kraliçe II. Elizabeth'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Yaşamının son gününe kadar çalışan, nice tarih olayına ve dünyadaki değişimlere tanık olan değerli devlet insanını saygıyla anıyor, Kraliyet Ailesi ile Birleşik Krallık halkına başsağlığı diliyorum.
Kılıçdaroğlu, aynı mesajı İngilizce olarak da paylaştı.