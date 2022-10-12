Kılıçdaroğlu’ndan Washington Post gazetesine Cemal Kaşıkçı için taziye ziyareti

Washington Post gazetesine Cemal Kaşıkçı için taziye ziyaretinde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de işlenen bu cinayetin davasının Suudi Arabistan'a devredilmesi, Türkiye’nin egemenlik haklarına yapılmış büyük bir hakarettir" ifadelerini kullandı.

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Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ziyaretlerine başkent Washington'da devam eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cemal Kaşıkçı için Washington Post gazetesine taziye ziyaretinde bulunduğunu duyurdu.

“TÜRKİYE'NİN EGEMENLİK HAKLARINA YAPILMIŞ BÜYÜK BİR HAKARET”

Konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

* “Washington Post gazetesine taziye ziyaretinde bulundum. Cemal Kaşıkçı, Washington Post’un değerli bir yazarıydı. Kaşıkçı cinayeti İstanbul’da Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda işlendi. Bu korkunç cinayet ile, yalnızca fikir özgürlüğü değil insanlık da büyük yara aldı.

* Türkiye’de işlenen bu cinayetin davasının Suudi Arabistan’a devredilmesi, Türkiye'nin egemenlik haklarına yapılmış büyük bir hakarettir. Kendi topraklarımızda bu cüret gösterilebilmiştir. Şu çok açık ki, hem Türkiye hem ABD, petro-dolarlar karşısında demokraside sınıfta kaldı.”

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