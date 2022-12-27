KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan “yerel seçim” değerlendirmesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkede pazar günü düzenlenen yerel seçimlerin demokratik olgunluk, sükunet ve demokrasi şöleni içinde gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

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KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tatar, göreve gelen tüm belediye başkanlarını tebrik ederek halkın hak ettiği çağdaş yerel hizmetleri alması ve belediyelerin sorunlara kapsayıcı çözümler bulunması için Anayasa’nın kendisine verdiği yetki çerçevesinde elinden gelen tüm katkıyı koymaya kararlı olduğunu vurguladı.

Tatar, seçimlerin büyük bir “demokrasi şöleni” içinde geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Seçimin, Kıbrıs Türkü’ne yakışır biçimde, demokratik olgunluk ve sükunet içinde gerçekleşmesi memnuniyet verici. Başkanlarımızın, görev süreleri boyunca kentsel ihtiyacın karşılanması, çok daha etkin, hızlı ve kaliteli hizmet verilebilmesi noktasında büyük bir sorumlulukla çalışacağını umut ediyorum.” (AA)