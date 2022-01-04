Korkulan oldu: Avrupa’da yeni corona virüsü varyantı alarmı

Corona virüsü ortaya çıktığı ilk günden itibaren mutasyona uğrayarak yeni varyantlarla etkisini artırmaya devam ediyor. Başta Avrupa olmak üzere tüm dünyayı alarma geçiren Omicron varyantı nedeniyle yeni önlemler devreye sokulurken, Fransa'dan korkulan haber geldi. Fransız yetkililer, Marsilya'da corona virüsün yeni bir varyantına rastladıklarını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Tüm dünyada corona virüsün Omicron varyantı endişesi yaşanırken, Fransa’dan korkutan bir haber geldi.

Fransa, ilki Afrika ülkesi Kamerun’dan seyahat eden bir yolcudan olmak üzere, yeni mutasyona sahip 12 vakaya rastladıklarını açıkladı.

Varyant ilk olarak 10 Aralık 2021’de Méditerranée Infection University Hospital Institute (IHU) kurumundaki bilim insanları tarafından, Alpes-de-Haute bölgesindeki hastalar üzerinde fark edildi. Marsilya bölgesi yakınlarında da bu ‘tipik olmayan bir kombinasyon’ halindeki varyantın tespit edildiği 12 vaka kayıtlara geçti. Durumu ilk tespit eden departmanın başındaki Philippe Colson’a göre varyanta ‘IHU varyantı’ adı verildi.

‘AŞIYA DAHA DİRENÇLİ’

Bilim insanları, bu yeni mutant varyantın, hem aşıya daha dirençli hem de daha bulaşıcı 46 mutasyona sahip olduğunu açıkladı.

Ancak uzmanlar, şu anda Fransa’daki vakaların yüzde 60’ından fazlasını oluşturan Omicron varyantının halen baskın olduğu görüşünde.

Yeni varyantın henüz farklı bir ülkede tespit edilmediği ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından araştırılan bir varyant olmadığı belirtildi.

‘VARYANTIN ADI IHU’

Yeni varyantı keşfeden birimin başındaki Profesör Philippe Colson yaptığı açıklamada, “Gerçekten de Marsilya coğrafi bölgesinde bu yeni varyantın birkaç vakası var. Adını “varyant IHU” koyduk. Az önce iki yeni genom gönderildi.” dedi.

Varyant üzerinde yapılan testlerde 46 mutasyon arasında E484K ve N501Y mutasyonları olduğu görüldü. İlkinin aşıya karşı daha dirençli, ilkin Alfa varyantına tespit edilen ikinci mutasyonun da bulaşıcılığı arttırdığı biliniyor.

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