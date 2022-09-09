Kral Charles, Buckingham Sarayı’nda taziyeleri kabul etti

Dün yaşamını yitiren Kraliçe II. Elizabeth'in ardından tahta çıkmaya hazırlanan oğlu Kral Charles, Buckingham Sarayı'na dönerek taziyeleri kabul etti.

Sozcu.com.tr

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Birleşik Krallık’ta gündem Kraliçe II. Elizabeth… Dün 96 yaşında yaşam veda eden Kraliçe II. Elizabeth’in yerine geçerek Kral unvanını alan Charles bugün başkent Londra’daki Buckingham Sarayı’na gitti.



Sarayın önünde taziye dileklerini sunan onlarca İngiliz vatandaşıyla konuşan ve Kral Charles tek tek onlarca insanla tokalaştı. Charles’a Konsort Kraliçe unvanını alan Camilla da eşlik etti. Çiftin simsiyah giyindiği görülürken, Charles ve Camilla’ya çok yoğun destek tezahüratı geldi.

Bazı İngilizler “Seni seviyoruz Charles” diye bağırırken diğerleri de “Tanrı Kral’ı korusun” diye slogan attı.

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