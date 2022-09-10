Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze programı belli oldu

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için resmi cenaze töreninin 19 Eylül Pazartesi günü yapılacağı bildirildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Perşembe günü hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth için cenaze töreninin 19 Eylül'de başkent Londra'daki Westminster Abbey kilisesinde düzenleneceği kaydedildi.

Kraliçe 2. Elizabeth ve eşi Prens Philip 1947’de, tarih boyunca kralların ve kraliçelerin taç giyme törenlerine de ev sahipliği yapan bu kilisede evlenmişlerdi.

Dünyanın dört bir yanından devlet başkanlarının yer alacağı törene yaklaşık 2 bin kişilik üst düzey protokolün katılımı bekleniyor.

Bu sabah resmen İngiltere'nin yeni kralı olan Kral 3. Charles, Kraliçe'nin cenaze töreninin yapılacağı günün ülkede resmi tatil edilmesine karar verdi.

Cenaze töreninin ve resmi tatil gününün sona ermesiyle ülkede matem sürecinin de tamamlanması bekleniyor.

NELER YAŞANACAK?

Kraliçe'nin tabutu Londra'ya getirildikten sonra, cenaze töreni öncesinde dört gün boyunca Parlamento binasındaki Westminster Hall'da tutulacak.

Burası, Westminster Sarayı'nın en eski kısmı. Tabutu buraya getirilen son kişi, 2002'de hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'in annesiydi. Tabutunu görebilmek için 200 binden fazla kişi sıraya girmişti.

Kraliçe'nin tabutu, 11. yüzyılda inşa edilen bu binanın ahşap çatısı altında, katafalk olarak bilinen yüksek bir platformda tutulacak. Katafalkın dört köşesinde birer asker nöbet tutacak.

Tabut buraya Buckingham Sarayı'ndan yavaşça ilerleyen bir askeri törenle getirilecek. Geçit törenine Kraliyet Ailesi üyeleri de katılacak. Halk da bu töreni etraftaki sokaklardan ve parklara kurulması beklenen büyük ekranlardan izleyebilecek.

Westminster Hall'a geldiğinde, tabutun üstüne Kraliyet Arması, İmparatorluk Tacı, Hükümdarlık Asası ve Küresi yerleştirilecek. Tabut yerine yerleştirildikten sonra kısa bir tören düzenlenecek ve ardından mekan ziyarete açılacak.

DÜNYA LİDERLERİ DAVET EDİLECEK

Dünyanın dört bir yanından liderler, bu törende Kraliyet Ailesi'ne eşlik etmeleri için davet edilecek. İngiltere'den üst düzey siyasetçiler ve eski başbakanlar da orada bulunacak.

Tören günü Kraliçe'nin tabutunun Westminster Hall'dan kiliseye taşınmasıyla başlayacak.

Tabut Kraliyet Donanması'na ait bir top arabasıyla taşınacak. Bu top arabası en son Prens Philip'in amcası Lord Mountbatten'ın 1979'daki cenaze töreninde görülmüş, Kraliyet Donanması'ndan 142 denizci bu arabayı çekmişti.

Tören büyük ihtimalle kilisenin başrahibi David Hoyle tarafından yönetilecek ve Anglikan Kilisesi'ni yöneten Canterbury Başpiskoposu Justin Welby de vaaz verecek. Başbakan Liz Truss'ın da bir konuşma yapma ihtimali bulunuyor.

Cenaze töreninin ardından Kraliçe'nin tabutu cenaze arabasıyla Windsor'a götürülecek. Tabutun son yolculuğu Windsor Kalesi'ndeki Aziz George Şapeli'ne olacak ve Kraliyet Ailesi'nin de katılımıyla toprağa verilecek.

Bu şapel Kraliyet Ailesi tarafından düğünler ve cenazeler için tercih edilen bir yer. Prens Harry ve Meghan'ın evlendiği, Prens Philip'in geçen yıl cenaze törenin yapıldığı yer de burasıydı.

KRAL CHARLES’TAN AÇIKLAMA

Prens William ise Galler Prensi ve Prensesine ait sosyal medya platformlarında paylaştığı notta, dünyanın bir lider, kendisinin ise büyükannesini kaybettiğini belirtti.

Kral 3. Charles'ın ardından tahtın ilk varisi konumunda olan Prens William, “Bugünün geleceğini biliyordum. Fakat babaannemin olmadığı bir hayatın gerçekliğini hissetmemiz zaman alacaktır. Kral olan babamı elimden gelen her şekilde destekleyerek Kraliçe 2. Elizabeth'in anısını onurlandıracağım.” ifadelerini kullandı. (AA,BBC Türkçe)

İlginizi Çekebilir Tartışma yaratan olay: Kraliçe II. Elizabeth'i bikinili kadınlarla andılar

İlginizi Çekebilir Kraliçe II. Elizabeth'in ismi ailedeki kadınlara nasıl verildi?