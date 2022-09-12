Kraliçe 2. Elizabeth’in cenazesi için harekete geçtiler: ‘Tarihin en büyük operasyonu’

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 19 Eylül'de gerçekleşecek cenaze töreninin hazırlıkları sürerken, bugün güvenlik birimleri bölgeye hareket etti. Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi, İngiltere'nin "şimdiye kadarki en büyük güvenlik operasyonu" olarak tanımlanırken, 10 bin kadar polis memurunun, ordunun ve MI5 ajanlarının da cenazede hazır bulunacağı aktarıldı.

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70 yıllık hükümdarlığının ardından perşembe günü hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth’in cenazesinin 19 Eylül’de gerçekleştirileceği açıklanmıştı.

Cenaze törenine ait detaylar ve güvenlik tedbirleri ilk kez ortaya çıkarken, Kraliçe’nin tabutunun ve Kral III. Charles’ın nasıl korunacağına ait detaylar da İngiliz basınında yer aldı.

Kraliçe II. Elizabeth’in cenazesi, İngiltere’nin “şimdiye kadarki en büyük güvenlik operasyonu” olarak tanımlanırken, 10 bin kadar polis memurunun, ordunun ve MI5 ajanlarının da cenazede hazır bulunacağı aktarıldı.

KESKİN NİŞANCILAR KONUŞLANDI

Westminister Abbey’de gerçekleşecek törene dünyanın dört bir yanından liderlerin katılacağı açıklanırken, güvenlik birimleri de hazırlıklarını hızlandırdı. Bugün, bölgeye güvenlik ekipleri sevk edilirken, çatılarda ve yüksek binalarda konuşlanacak keskin nişancılar da hazırlıklarını hızlandırdı.

İngiliz basını, Kraliçe’nin tabutunun adeta etten bir duvarla korunacağını açıklarken, polis ve asker de dahil güvenlik birimlerinin tüm izinlerinin iptal edildiği öğrenildi.

UÇUŞA YASAK BÖLGE EMRİ

Tabutun Edinburgh’a gelişinden önce, ilk ayağı, St Giles Katedrali’nin çatısında keskin nişancı tüfekleriyle silahlanmış memurlar görüldü.

Polise ayrıca Pazartesi sabahından itibaren Londra üzerinde uçuşa yasak bölge emri verildi. Kraliçe’nin tabutunun Salı günü başkente gelmesi planlanıyor.

Ayrıca, dünyanın her yerinden gelecek yabancı devlet adamlarını korumak için güvenlik ekiplerinin sayısının da artırılacağı açıklandı. Öte yandan, cenaze töreninde sivil giyimli polis memurlarının ve MI5’in yanı sıra, dış güvenlik servisi MI6’nın da bulunacağı bildirildi.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

8 Eylül’de hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in cenaze töreni, 19 Eylül’de gerçekleşecek.

Kraliçe’nin tabutu önce Westminster Kilisesi’ne getirilecek, törenin ardından tabut, tören alayı ile Westminster Kilisesi'nden Wellington Arch’a ve oradan da Windsor’a gidecek. Cenaze aracı naaşı Windsor Şatosu'ndaki St. George Şapeli'ne nakledecek. Burada da defin işlemi gerçekleştirilecek

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI YAYINLADI

İngiltere Dışişleri Bakanlığının protokol mesajında cenaze töreni hakkında başka detaylar da yer aldı. Buna göre, Kraliçe’nin yerine tahta geçen oğlu Kral 3. Charles, Londra’ya gidecek liderler için Buckingham Sarayı’nda cenaze töreninden önceki akşam resepsiyon verecek. Liderler, Kraliçe’nin naaşını ziyaret ederek saygılarını sunacak, İngiltere Dışişleri Bakanlığının tarihi Lancaster House yerleşkesinde taziye defterini imzalayacak ve topluca saygı duruşunda bulunacak.

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