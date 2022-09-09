Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümü, ünlüler dünyasını da yasa boğdu

70 yıl boyunca tahtta kalan ve İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı olan Kraliçe 2. Elizabeth, dün 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliçenin vefatı dolayısıyla birçok ülkeden taziye mesajları yağarken dünyaca ünlü isimler de 2. Elizabeth’in ölümünden duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in 96 yaşında hayatını kaybetmesi, ünlüler dünyasını da yasa boğdu.

Aynı zamanda 1997'de hayatını kaybeden Prenses Diana'nın da yakın arkadaşı olan ünlü müzisyen Elton John, Kraliçe için “İlham veren bir varlığa sahipti. Ülkemize en büyük ve en karanlık yıllarda yön verdi. Onu çok özleyeceğim” ifadelerini kullandı.

2006'da Kraliçe Elizabeth'i canlandırdığı Queen filmindeki rolüyle Oscar alan Helen Mirren “Elizabeth'in döneminde yaşamaktan gurur duyuyorum” mesajıyla üzüntüsünü dile getirdi.

Ünlü şarkıcı Cher, Twitter hesabında “Kraliçe Elizabeth'in ölümünden dolayı çok üzgünüm. Kendisiyle tanışma onuruna erişmiştim. Bana sorular sormuş, benimle gerçekten ilgilenmişti. Harika bir espri anlayışı vardı” mesajını paylaştı.

İngiliz rock grubu Rolling Stones'un solisti Mick Jagger, “Hayatım boyunca Majesteleri Kraliçe Elizabeth buradaydı. Çocukluğumda onun düğününü televizyonda izlediğimi hatırlıyorum. Onu güzel bir genç bayan olarak, ülkenin çok sevdiği bir büyükanne olarak anıyorum” ifadelerini kullandı.

Metal müzik efsanesi Ozzy Osbourne, “Tüm ülkemle birlikte en büyük Kraliçemizin ölümünün yasını tutuyorum” mesajını Twitter'da paylaştı.

Dünyanın en zengin isimlerinden Microsoft'un kurucusu Bill Gates “Onunla tanışmanın onurunu yaşıyorum. Çok üzgünüm” derken Amazon'un kurucusu Jeff Bezos da “Görev tanımının simgesi haline gelmiş daha öne çıkan bir isim tanımıyorum. Tüm İngilizlere başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Victoria Beckham Instagram hesabında “Bugün sadece ülkemiz için değil tüm dünya için çok üzücü bir gün” dedi.

Hollywood yıldızı Sylvester Stallone “YÜCE KRALİÇE huzur içinde uyu. Dünya bir daha onun gibisini görmeyecek” notunu paylaştı.

ABD'li ünlü şarkıcı ve oyuncu Barbra Streisand “Kraliçe dünya çapında saygı duyulan bir isimdi. Huzur içinde uyusun” derken, ünlü modacı Donatella Versace de mesajında “Dünyanın en şahane kadınlarından birini kaybettik. Kraliçe Elizabeth bize hayatlarımızı nasıl yaşamamız gerektiğini gösterdi” diye yazdı.

Paris Hilton, “En ilham veren kadınlardan biri. Bir devrin sonu” derken Khloé Kardashian da, Instagram hesabında “Tanrı Kraliçe'yi korusun ve huzur içinde uyusun. Şimdi Prensiyle birlikte” notunu yayınladı.

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