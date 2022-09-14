Kraliçe Elizabeth’in cenaze törenine Erdoğan yerine Çavuşoğlu katılacak

Geçen hafta yaşamını yitiren Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenine Türkiye'den kimin katılacağı belli oldu... Son dakika haberinde, Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan yerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil edeceği duyuruldu.

Sozcu.com.tr

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Bütün dünya gelecek hafta gerçekleşecek Kraliçe II. Elizabeth’in cenaze törenini konuşmaya devam ediyor…

Geçen hafta 96 yaşında yaşama veda eden Kraliçe II. Elizabeth için, İngiltere’nin eski başbakanı Winston Churchill’den beri en yüksek katılımlı cenaze töreni yapılması bekleniyor. 19 Eylül’de gerçekleşmesi planlanan cenaze töreni öncesinde ise hangi devlet liderlerinin törene katılıp katılmayacağına dair merak devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe II. Elizabeth’in yaşamını yitirmesinden sonra, takviminin uygunluk durumuna göre törene katılabileceğini söylemiş fakat kesin bir cevap vermemişti. Bugün ise bir son dakika gelişmesi yaşandı… Haber ajansları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İngiltere’deki cenaze törenine katılmayacağını aktardı.

Erdoğan yerine ise Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun temsil edeceği duyuruldu.

SEBEBİ PROTOKOL MÜ?

Kraliçe II. Elizabeth’in cenazesi sonrasında ABD merkezli haber platformu Politico’nun resmi belgelere dayandırdığı habere göre İngiltere hükümeti, Kraliçe için 19 Eylül’de düzenlenecek devlet törenine katılacak liderlerden özel uçak kullanmamalarını isteyerek, Londra’da helikopter kullanmalarının da yasak olacağını bildirmişti.

Ancak bugün İngiliz hükümetine yakın kaynaklar İngiliz The Times gazetesine yaptıkları açıklamada dünya liderlerinin Pazartesi günü Kraliçe'nin cenazesine otobüsle gitmek zorunda kalmayacaklarını açıkladı.

MUAF TUTULAN LİDERLER BELLİ OLDU

Gazeteye konuşan hükümete yakın kaynaklar, ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Japon İmparatoru Naruhito'nun ‘güvenlik nedenleriyle' otobüs yolculuğundan muaf tutulması beklenenler isimler arasında olduğunu duyurdu.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Matarella, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve İsrail'den Isaac Herzog'un da ‘güvenlik sebepleri' nedeniyle otobüs yolculuğu yapması beklenmiyor.

İngiliz The Times gazetesine konuşan hükümet kaynağı, G7 liderlerinden ‘otobüse binmelerini' istemenin açıkça uygun olmayacağını söyledi. Ancak yine de cenazeye katılacak isimlerden ‘esnek davranmalarını istedikleri' aktarıldı.

Winston Churchill'in 1965'te ölümünden bu yana İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı en büyük cenaze törenlerinden biri olacak Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesine 100'den fazla dünya lideri, devlet başkanı ve diplomatın katılması bekleniyor.

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