Kraliçe II. Elizabeth’in ismi ailedeki kadınlara nasıl verildi?

Geçtiğimiz gün 96 yaşındayken hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, arkasında dört çocuk, sekiz torun ve on iki tane de torun çocuğu bıraktı. Peki Kraliçe'yi onurlandırmak için ismini çocuklarıyla torunlarına verdiklerini ve kendisiyle aynı adı taşıyan tam dokuz tane akrabası olduğunu biliyor muydunuz?

Sozcu.com.tr

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Sevilen bir anne, büyükanne ve büyük büyükanne olan Kraliçe’nin ailesi, çocuklarına onun adını vererek ona ne kadar değer verdiklerini gösterdi.

Tam adı Elizabeth Alexandra Mary Mountbatten-Windsor olan Kraliçe adını, 1926’da onu doğurduğunda York Düşesi olan annesi Elizabeth Bowes-Lyon’dan aldı.

Ancak adı kendisinden öncekilerden ilham aldığı gibi, Elizabeth adı da kendi ailesinin genç kuşakları tarafından kullanıldı.

Daily Mail’in haberine göre, işte Kraliçe II. Elizabeth’in kendi ismini taşıyan aile üyeleri…

PRENSES ANNE ELIZABETH ALICE LOUISE

1950’de doğan ve Kraliçe’nin ilk ve tek kızı olan Anne’e belki de şaşırtıcı olmayan bir şekilde Elizabeth göbek adı verildi. Anne-kız, spor ve özellikle binicilik etkinliklerinde yakın bir bağ ve tutkuyu paylaştı.

LADY LOUISE ALICE ELIZABETH MARY MOUNTBATTEN-WINDSOR

Prens Edward’ın kızı olan 18 yaşındaki Lady Louise de büyükannesinin iş ahlakına sahip ve üniversiteye başlamadan önce bir bahçede asgari ücretle çalışırken görüldü.

LENA ELIZABETH TINDALL

Kraliçe Elizabeth’in torunu Zara Tindall’ın çocuğu olan Lena’ya Kraliçe’ye bir selam olarak Elizabeth göbek adı verildi. 2018’de doğan küçük kız da tipik olarak ilgi odağının dışında tutuluyor ve yalnızca annesinin yarıştığı at yarışlarında görülüyor.

LILIBET DIANA MOUNTBATTEN-WINDSOR

Lilibet, hükümdarın çocukken kullanılan takma adıydı ve yalnızca ebeveynleri, birkaç yakın arkadaşı ve eşi Prens Philip tarafından kullanılıyordu. Artık torunu Prens Harry ve sürekli tartışmalara konu olan Meghan Markle’ın ikinci çocuklarının ismi olarak da bilinecek. Prens Harry’nin, bu lakabı kızına isim olarak vermeden önce onayını almak için hükümdarla konuştuğu bildirildi, ancak basında bunun “sormaktan çok anlatmak” olduğunu söyleyen birkaç hikaye çıktı.

ZARA ANNE ELIZABETH TINDALL

Zara göbek adını annesi Anne ve büyükannesi Elizabeth’ten alır ve her ikisiyle de binicilik sevgisini paylaşır. Londra 2012 Olimpiyat oyunlarında binicilik takımında gümüş madalya kazandı ve 2006’da Almanya’da dünya akşam şampiyonu olarak taç giydi.

PRENSES BEATRICE ELIZABETH MARY

1988’de doğan Beatrice’e – Prens Andrew ve Sarah Ferguson’un en büyük kızı – Elizabeth göbek adı olarak verildi. Üst düzey bir kraliyet üyesi olarak kabul edilmese de, Prenses Beatrice zaman zaman kraliyet görevlerini yerine getiriyor.

ISLA ELIZABETH PHILLIPS

2012 yılında Kraliçe’nin Elmas Jübile yılında doğan 10 yaşındaki Isla Phillips, Kraliçe’nin torunu Peter Phillips’in en küçük kızıdır. Kraliçe’nin adını almasına rağmen, kraliyet unvanına sahip değildir.

PRENSES CHARLOTTE ELIZABETH DIANA

Kraliçe’nin torunu Prens William’ın kızı olan Charlotte, büyük-büyük annesi gibi takma isimler kullanıyor. Babası ona Fransızca küçük ve narin anlamına gelen Mignonette, annesi ise Charlotte’un popüler bir kısaltması olan Lottie diye sesleniyor.

SIENNA ELIZABETH MAPELLI MOZZI

Henüz bebek Sienna’nın resmi olmasa da, göbek adıyla Kraliçe’ye saygı duruşunda bulunuyor. Prenses Beatrice’in büyükannesine ne kadar yakın olduğu göz önüne alındığında, Beatrice’in çocuğuna isim vererek Kraliçe II. Elizabeth’i onurlandırması pek şaşırtıcı değil.

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