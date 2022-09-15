Kraliçe’nin tabutunu görebilmek için 50 saat beklediler, sokaklarda yatarak geceyi geçirdiler

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in cenazesinin Buchingham Sarayı'ndan başkent Londra’daki Westminster Hall'e getirilmesinin ardından binlerce kişi tabutu ziyaret etmek için sıraya girdi. Londra sokaklarında insan seli yaşanırken, bekleme sürelerinin 50 saate ulaştığı bildirildi. Halk, geceyi sokaklarda geçirirken, Kraliçe'ye veda etmek için günlerdir çadırlarda kalan insanlar dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’de 70 yıllık hükümdarlığının ardından Perşembe günü hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'in tabutu Londra’da halka açık bir tören eşliğinde Buckingham Sarayı’ndan ayrılarak Westminster Salonu’na götürüldü ve halkın ziyaretine açıldı. Kraliçe’nin cenaze töreninin gerçekleştirileceği 19 Eylül’e kadar tabutu isteyen herkes ziyaret edebilecek…

Ancak bu açıklamanın üzerinden çok geçmeden Londra sokakları Kraliçe’ye veda etmek isteyen İngilizlerle doldu taştı. Birçok kişi geceyi çadırlarda geçirirken, bekleme süresinin 50 saati aştığı bildirildi. İngilizler geceyi birbirlerine kahve, sandviç dağıtarak, bazen sırada, bazen de çadırlarda uyuyarak geçirdi.

Londra’nın Themes Nehri boyunca oluşan insan seli, aslında dünden beri bekliyor. Ancak güvenlik şartları gereği bekleme süreleri 50 saati bulduğu için Londra’daki kalabalık her geçen dakika da artıyor.

‘1 MİLYON KİŞİ LONDRA’YA AKIN ETTİ’

Westminster Hall'daki tabutu pazartesi gününe kadar 400 bin kişinin ziyaret etmesinin bekleniyor. İngiliz Independent gazetesi, 1 milyondan fazla ziyaretçinin Londra’ya akın etmesiyle kentin dolup taştığını bildirildi.

Kuyrukta bekleme süresini tahmin edebilmek için ise sıranın kaç kilometre uzunlukta olduğunu gösteren bir takip sistemi paylaşıldı. Güncel paylaşılan verilere göre saat 10.45 itibarıyla sıranın uzunluğu 4 kilometre olarak belirlendi.

Daha önce Kraliçe’nin tabutu Edinburgh’a götürülmüş burada ziyaretçiler en az 10 saat bekledikten sonra Kraliçe’ye veda edebilmişti.

PAZARTESİ GÜNÜ GELENLER BİLE OLDU

İngiliz Daily Mail gazetesi, geceyi sokakta geçiren İngiliz vatandaşları ile konuşurken, yetkiliern kuyrukta bekleyenlere gece boyunca bedava yiyecek ve içecek dağıttığını yazdı. Gazeteye göre, kuyrukta yer kapmak için Pazartesi günü gelenler bile oldu.

Büyükşehir Polis memurları, gönüllüler ve görevliler kuyruğu yönetirken, güzergah boyunca çeşitli noktalarda tuvalet ve su ihtiyaçlarının giderilmesi için yerler bulunuyor. Sırada bekleyenlere, olası bir karışıklığı engellemek için renkli ve numaralı bilekliklerin bile verildiği aktarıldı.

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan ve Kraliçe’yi son kez ziyaret için bekleyen Alan Davies,

‘Dört civarında buraya geldim ve biraz malzeme getirdim. Bazı insanların benden çok daha uzun süredir beklediğini biliyordum, ama oldukça hızlı hareket ediyor. Kraliçe’nin hepimiz için ne kadar önemli olduğunun en iyi örneği, günlerce İngiliz havasında, yağmurda bile sıraya girmemiz. Sadece son bir veda etmek için.’ dedi.

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