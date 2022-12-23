Kremlin: ABD, zayıflayan hegemonyasını sürdürmeye çalışıyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'nin "kışkırtıcı" ve "sömürgeci" siyaset izlediğini belirterek "Biden yönetimi, yeni jeopolitik gerçekleri görmezden geliyor" dedi.

Sozcu.com.tr

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Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, başkent Moskova’da güncel konularla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin barış planı hazırladığı yönündeki iddiaları değerlendiren Peskov, bu konuda bilgi sahibi olmadıklarını ifade ederek “Zelenskiy'nin çeşitli adımlar ve barış planı ile ilgili açıklamalarını duymuştuk. Ancak bunlar, bugün oluşan ve göz ardı edilmesi mümkün olmayan gerçekler dikkate alınmadan söylenmişti” diye konuştu.

Peskov, Rusya’nın, Ukrayna’nın silahsızlandırılması ile ilgili hedeflerinde “ciddi” ilerleme kaydedildiğini söyledi.

ABD’nin Ukrayna’yı kendi çıkarları doğrultusunda kullandığına işaret eden Peskov, “Biden yönetimi, yeni jeopolitik gerçekleri görmezden geliyor, Ukrayna’yı Rusya’ya karşı bir koçbaşı ve çatışmaları sürdürmek için canlı hedef olarak kullanarak zayıflayan hegemonyasını ne pahasına olursa olsun sürdürmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Peskov, ABD Başkanı Biden’ın “siyasetimiz kaba ve önyargılı oldu” açıklamasına ilişkin, “ABD’nin siyasetinin, birçok yönden açıkça kışkırtıcı ve sömürgeci olduğu aşikardır” değerlendirmesini yaptı. (AA)