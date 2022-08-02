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Kremlin’den Erdoğan-Putin görüşmesiyle ilgili açıklama

Rusya’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü Soçi’de Rus lider Putin’le yapacağı görüşmeyle ilgili açıklama geldi.

Sozcu.com.tr
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Kremlin’den Erdoğan-Putin görüşmesiyle ilgili açıklama

Kremlin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

Erdoğan'ın 5 Ağustos’ta günübirlik ziyaret kapsamında Soçi’de Putin ile görüşeceği açıklanmıştı.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, görüşmede öncelikli başlıklardan birinin Ukrayna'dan tahıl sevkiyatının yeniden başlamasını öngören anlaşma olduğunu söyledi. Peskov, Erdoğan ve Putin'in tahıl anlaşmasının gidişatını ele alacağını söyledi.

Bu arada kaynaklar, görüşmede Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik olası operasyonunun da gündeme geleceğini belirtiyor.

Rus işgali nedeniyle durma noktasına gelen Ukrayna’dan tahıl sevkiyatının yeninden başlamasını sağlayan anlaşma, önceki hafta İstanbul’da Türkiye ve Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda Ukraynalı ve Rus bakanların katılımıyla imzalanmıştı. Bu anlaşma kapsamında Ukrayna'dan dün yola çıkan ilk tahıl yüklü geminin bu gece İstanbul'a ulaşması bekleniyor.

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