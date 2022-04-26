Rusya-Ukrayna savaşı… Putin ile Erdoğan görüştü

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 2 ay geride kalırken bugün Kremlin'den dikkat çekici bir "son dakika" açıklaması geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin ile Erdoğan'ın telefonda Ukrayna konusunu görüştüğünü söyledi.

Sozcu.com.tr

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Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın telefonda Ukrayna’yı görüştüğünü açıkladı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmeyle ilgili ayrıntılı açıklamanın daha sonra yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada ise, görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ile Türkiye-Rusya ilişkilerinin ele alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmede, barışa giden yolun açılması için İstanbul görüşmelerinde yakalanan olumlu ivmenin devam etmesinin herkesin yararına olduğunu ifade ettiği belirtildi.

“BARIŞ GÖRÜŞMELERİ LİDERLER DÜZEYİNDE OLSUN” TEKLİFİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ateşkes sağlanmasının, insani koridorların etkin şekilde işletilmesinin ve tahliyelerin güvenli şekilde gerçekleştirilmesinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkese zarar veren bu gidişatın durdurulması ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye'nin elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini dile getirdi” denildi.

Erdoğan’ın ayrıca Mart ayının sonunda Ukrayna ve Rusya heyetlerinin İstanbul’da geldiği barış görüşmelerini liderler düzeyinde gerçekleştirmeyi teklif ettiği de belirtildi.

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