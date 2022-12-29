Kuzey Kore 2022’de füze yağdırdı

Kuzey Kore, 2022'de 36 günde 90'ı aşkın füze fırlattı.

Sozcu.com.tr

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Kuzey Kore, 2022’de önceki senelere göre bir yılda fırlattığından daha fazla sayıda füze ateşleyerek Kore Yarımadası ve Doğu Asya’da tansiyonu yükseltti.

Pyongyang yönetimi, yılbaşından bu yana rekor seviyedeki füze denemesiyle kara komşusu Güney Kore ve deniz komşusu Japonya’nın gündemini meşgul etti. Önceki yıl 4, geçen yıl ise 8 deneme yapan Kim Jong-un liderliğindeki yönetim, 2022’de bir yılda denediği füze sayısı rekorunu kırdı.

Bu yıl, doğu ve batı yönlerine çeşitli tip ve menzillerde toplamda 90’ı aşkın füze fırlatan Pyongyang yönetimi, kasım ayı başında sadece bir günde 23 füze ateşledi. Merkezi Washington’da bulunan Uluslararası Stratejik Etütler Merkezi (CSIS) verilerine göre, 1984 sonrası Kuzey Kore, toplamda 270’i aşkın nükleer ve füze denemesi yaptı.

ABD’Yİ VURABİLECEK BALİSTİK FÜZE

Pasifik’te ABD’nin toprak parçası Guam Adası’na 3 bin 380 kilometre mesafedeki Kuzey Kore, ekimde 4 bin 500 kilometre menzilli Hwasong-12 tipi balistik füze denedi. Hwasong-12 füzesi, Japonya’nın üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu’na düştü. Pyongyang’ın, “Japonya’nın üzerinden aşırdığı son füze” en son Eylül 2017’de fırlatılmıştı.

Kuzey’in mühimmatında 10 bin kilometre menzilli Hwasong-14, 13 bin kilometre menzilli Hwasong 15 ve 15 bin kilometre menzilli Hwasong-17 yer alıyor. Teorik olarak ABD ana karasına erişebileceği tahmin edilen “en güçlü kıtalar arası balistik füze” Hwasong-17’nin hedefe taşıyabileceği nükleer yük ise bilinmiyor.

Kim, nisanda ülkesinin nükleer gücünü “olabilecek en hızlı şekilde” artıracağını vadetti.

Bu yıl başından beri ABD, Japonya ve Güney Kore, 2017’den beri ilk olmak üzere, Kuzey Kore’nin olası bir yer altı nükleer deneme yapabileceği uyarısında bulunuyor.

Tehditkar füzeleriyle bölge ülkelerine alarm zilleri çaldıran Kuzey Kore, kara komşusu Güney Kore ile deniz komşusu Japonya’nın, Batı’ya yaklaşmasına yol açtı. Güney Kore ile Japonya, ABD ile ortak tatbikatlar düzenledi ve Pyongyang yönetiminin füzelerine karşı kendi füzelerini ateşledi.

Yarımada yakınlarına uçak gemisi konuşlandıran ve son model savaş uçaklarını tatbikat için Güney Kore’ye gönderen ABD, Doğu Asya’daki varlığını tahkim etti. (AA)

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