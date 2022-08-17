Kuzey Kore, füze sessizliğini bozdu
Son haftalarda füze fırlatmaması dikkat çeken Kuzey Kore, bu sabah iki seyir füzesi fırlattı.
Kuzey Kore, bu sabah ülkenin batı kıyısındaki Onchon kentinden 2 seyir füzesi fırlattı.
Güney Koreli askeri kaynaklar, füzenin menzili ve irtifası hakkında bilgi vermedi.
Füzeler Güney Kore ve ABD’nin ortak olarak 22 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceği ve uzun süredir askıya alınmış olan Ulchi Özgürlük Kalkanı tatbikatı öncesinde yapılan dört günlük ön tatbikatın başlamasının ardından ateşlendi.
Son dönemde art arda füze denemeleriyle bölgede tansiyonu artıran Kuzey Kore’nin son haftalarda füze fırlatmaması dikkat çekmişti.