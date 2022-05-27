Kuzey Kore’de Covid vakaları tavan yaptı, Kim Jong-Un’un ‘ölümsüz aşk iksiri’ devrede

Geçtiğimiz ay Covid-19 kaynaklı ilk vakasını açıklayan Kuzey Kore'de pandemi etkisini hızla artırırken, vaka sayısı 3 milyonu geçti. Bunun üzerine bugüne kadar hiçbir tedbir almayan Kuzey Kore yönetimi harekete geçti. Halka, Kim Jong-Un'un 'ölümsüz aşk iksiri' dağıtıldı.

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Kuzey Kore'de yüksek ateş belirtisiyle kendini gösteren şüpheli Covid-19 vaka sayısının 3 milyonu geçtiğinin açıklanmasının ardından ülke harekete geçti.

Asya’da yayın yapan Radio Free Asia’nın (RFA) bildirdiğine göre, Covid-19 pandemisiyle boğuşan Kuzey Kore, nihayet aşı programı için adımını attı. Ancak ülkede corona virüsü aşısına değişik bir isim verildi. Buna göre, Kuzey Kore’de Covid-19 aşılarına “Kim Jong Un’un ölümsüz aşk iksiri” ismi verildi.

RFA’ya konuşan iki isimsiz kaynak aşı kampanyasının bölgede gezen propaganda araçlarının hoparlörlerinden ‘Kim’den zarif bir hediye’ duyurusuyla başlatıldığını söyledi. RFA’ya konuşan bir başka kaynak, bu propaganda araçlarının ‘Ölümsüz Aşk İksiri’ni hazırlayanlara övgüler yağdırdığını da vurguladı.

‘AŞILAR ÇİNDEN GELDİ’

Bununla birlikte, ABD tarafından finanse edilen kar amacı gütmeyen medya kuruluşuna göre, aşılar şimdiye kadar yalnızca ulusal projelerde çalışan askerler için ayrıldı.

Ajansa konuşan bir hükümet yetkilisi yapılan aşıların Çin’den geldiğini açıkladı ama türünün ne olduğunu belirtmedi.

Kuzey Kore’de şüpheli Covid-19 vakalarının sayısının 3 milyon 64 bin 880’e yükseldiği duyuruldu. Ancak buna rağmen, ülkede iki gün önce yapılan açıklamada, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden yeni bir vaka olmadığı bildirildi. Çelişkili açıklamalar ise uluslararası basında gündem oldu…

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