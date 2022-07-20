Lavrov’dan endişe yaratan açıklama
24 Şubat'tan beri savaşın devam ettiği Rusya-Ukrayna hattında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'dan endişe yaratan açıklamalar geldi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov Rusya’nın Ukrayna’daki “özel askeri operasyonunun” coğrafi hedeflerinin artık Donbas’ın doğusu ile sınırlı tutulmayacağını ve diğer bazı bölgeleri de içereceğini söyledi.
Rusya’nın devlet haber ajansı RIA’da yer alan haberde Lavrov Batı’nın, Ukrayna’ya uzun menzilli silahlar vermesi durumunda operasyonun hedeflerinin daha da genişletileceğini söyledi.