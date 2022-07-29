Leonardo DiCaprio ve Brezilya lideri Bolsonaro arasında kavga büyüyor

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Amazon Ormanları'ndaki yıkımı sık sık eleştiren Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio’ya "Sana dünyaya ders vermeden önce yatından vazgeçmeni söyleyebilirim. Ama ilericileri bilirim. Siz tüm dünyayı değiştirmek isterken kendinizi asla değiştirmezsiniz” mesajı gönderdi.

Sozcu.com.tr

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Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio arasında birkaç ay önce başlayan polemik sürüyor.

DiCaprio, nisan ayında Brezilyalı gençlere “değişim için” oy verme çağrısı yapmış, “Brezilya Amazon Ormanları’na ve iklim değişikliği açısından çok önemli olan diğer ekosistemlere ev sahipliği yapıyor. Orada olanlar hepimiz için önemli ve gençlerin oyu, sağlıklı bir gezegen için değişimi sağlamakta büyük rol oynuyor” ifadelerini kullanmıştı.

Amazon Ormanları'ndaki yıkım nedeniyle eleştirilerin hedefindeki Brezilya lideri ise Twitter'dan DiCaprio'ya tepki göstererek “Desteğin için teşekkürler, Leo! Her Brezilyalının oy vermesi gerçekten önemli. Halkımız Amazonlar’daki egemenliğimizin devamını isteyip istemediklerine ya da buranın yabancılara hizmet eden sahtekarlar tarafından mı yönetilmesini destekleyeceklerine karar verecek” mesajını paylaşmıştı.

‘ÖNCE YATINDAN VAZGEÇ’

Bolsonaro, Leonardo DiCaprio'nun Brezilyalıları iklim yanlısı adaylara oy vermeye çağrıması üzerine de ünlü oyuncuya çenesini kapalı tutmasını söylemişti.

Brezilya lideri, son olarak da DiCaprio'nun Amazonlar'daki ormansızlaşmayla ilgili bir tweet'ine yanıt verdi. Bolsonaro, “Yine mi sen Leo? Bu gidişle, Brezilya’da dediğimiz gibi, en iyi seçim mesaj hattım olacaksın! Sana dünyaya ders vermeden önce yatından vazgeçmeni söyleyebilirim. Ama ilericileri bilirim. Siz tüm dünyayı değiştirmek isterken kendinizi asla değiştirmezsiniz. Bu yüzden seni rahat bırakacağım” ifadelerini kullandı.

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