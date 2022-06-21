Litvanya’nın Kaliningrad adımı, Rusya ve NATO arasında gerilimi artırdı

Litvanya’nın AB'nin yaptırım uyguladığı ürünlerin Kaliningrad ve Rusya arasında geçişini yasaklaması bölgede yeni bir krizin fitilini ateşlerken, Rusya ve NATO’nun doğrudan karşı karşıya geleceği endişelerini de yeniden artırdı.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımlara destek veren Litvanya’nın Rus toprağı Kaliningrad’a bazı malların naklini yasaklama kararı krize yol açtı. Litvanya'nın bu hamlesine dün hem Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov'dan hem de Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan çok sert tepki geldi.

Litvanyalı yetkililer, yaptırım listesindeki kömür, metaller, inşaat malzemeleri ve ileri teknoloji ürünleri gibi malların kendi toprakları üzerinden Kaliningrad’a aktarımını yasaklamıştı.

Kremlin sözcüsü Peskov, “Bu kararın gerçekten eşi benzeri yok ve her şeyin ihlali anlamına geliyor. Bunun AB'nin yaptırımların transit geçişler için de geçerli olması yönündeki kararıyla bağlantılı olduğunu anlıyoruz. Bunu yasadışı görüyoruz. Durum ciddi. Herhangi bir önleme ve karardan önce çok derin analiz yapmak gerekiyor. Birkaç gün içinde durum netleşir. Ortak bir tavır için birimler arasında toplantılar gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.

RUS DIŞİŞLERİ'NDEN ‘HAREKETE GEÇERİZ' AÇIKLAMASI

Rusya Dışişleri Bakanlığı'dan yaptığı yazılı açıklamada da “20 Haziran'da, Litvanya maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı. Litvanya topraklarından Kaliningrad bölgesi üzerinden çeşitli malların demiryolu ile sevkiyatının önceden bildirmeksizin Vilnius tarafından uygulanan yasakla ilgili protesto verilerek bu kısıtlamaların derhal kaldırılması talep edildi. Litvanya'nın uluslararası yasal yükümlülüklerini ihlal ettiğini provokatif ve düşmanca kararını dikkate aldığımızı belirttik. Bu bağlamda yakın zamanda Kaliningrad bölgesi ile Litvanya üzerinden Rusya Federasyonu topraklarının geri kalanı arasındaki malzemelerin geçişi tamamen geri yüklenmezse Rusya'nın ulusal çıkarlarını korumak için harekete geçme hakkını saklı tuttuğu belirtildi” dendi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isimlerden Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev de bugün Kaliningrad'ın güvenliğini görüşmek üzere bölgeye gitti. Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ise sadece AB'nin yaptırımlarını uyguladıklarını belirterek kararı savundu.

RUSYA’NIN OLASI MÜDAHALESİ, NATO’YA SAVAŞ İLANI SAYILIYOR

Baltık Denizi kıyısındaki Rus toprağı Kaliningrad ve Rusya arasındaki tek demiryolu Litvanya’dan geçiyor. Rusya'nın NATO ve AB üyesi olan Litvanya'ya sert uyarısı, Ukrayna savaşıyla beraber artan Rusya-NATO çatışması riskini ve askeri ittifakın bir savaşın içine çekilebileceği endişesini yeniden gündeme getirdi.

Rusya'nın Litvanya'ya ya da herhangi bir ittifak üyesine yönelik bir müdahalesi, NATO tarafından ittifakın tamamına yönelik bir “savaş ilanı” sayılıyor.

Rusya'nın Ukrayna işgaliyle bölgede tırmanan gerilim, Rusya ve Ukrayna'ya silah desteği sağlayan NATO'nun doğrudan karşı karşıya gelebileceği endişelerini artırmıştı. Rusya, NATO'nun Doğu Avrupa'daki genişlemesini kendisi için “doğrudan tehdit” olarak gördüğünü sık sık dile getiriyor.

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