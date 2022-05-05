Lula: Zelenskiy savaştan Putin kadar sorumlu

Eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, “Zelenskiy, bu savaştan en az Putin kadar sorumlu. Çünkü savaşta tek bir suçlu yok" dedi.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar konusunda eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Lula yaptığı açıklamada, “Bazen, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin televizyonda konuşmasını ve Avrupalılar tarafından ayakta alkışlanmasını izliyorum. Ancak Zelenskiy, Ukrayna-Rusya savaşından en az Putin kadar sorumlu. Çünkü savaşta tek bir suçlu yok” dedi.

Lula, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in “Ukrayna’yı işgal etmemesi gerektiğini” belirterek, Rusya-Ukrayna savaşında ABD, NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) de suçlu olduğunu söyledi. Lula, “Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin nedeni neydi? NATO. O zaman ABD ve Avrupa, ‘Ukrayna NATO’ya katılmayacak' demeliydi. Bu sorunu çözebilirdi” ifadelerini kullandı.

Lula ayrıca, “Bir diğer konu da Ukrayna’nın AB’ye katılmasıydı. AB de ‘Hayır, şu an Ukrayna’nın AB’ye girme zamanı değil, bekleyeceğiz’ diyebilir ve böylece çatışmayı teşvik etmemiş olurdu” dedi.

Lula, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i eleştirerek, “Zelenskiy, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya parlamentosunda sanki siyasi bir kampanya yürütüyormuş gibi, bir gösterinin parçası gibi görünüyor. Müzakere masasında olmalı” diye konuştu.

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