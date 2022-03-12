Lviv’de Latin Katedrali, vitrinler ve heykeller tahtalarla korunuyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, Lviv’de, Latin Katedrali, birçok mağazanın vitrini ve heykeller, tahtalarla çevrilerek muhtemel Rus saldırılarından korunmaya çalışılıyor.

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Rusya'nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, ülkenin birçok bölgesinde çeşitli tedbirler alınıyor. Dün sabah saatlerinde Rusya'nın Ukrayna'nın batısındaki şehirlere yönelik düzenlediği hava saldırılarının ardından Lviv'de önlemler artırılıyor.

Kentte bulunan birçok mağaza vitrin camlarını saldırılara karşı korumak için tahta-çelik plakalarla kapatırken, daha önce naylon branda ve süngerlerle kapatılan heykellerin etrafı da bariyerlerle kaplanıyor.

Şehrin en önemli tarihi yapılarından biri olan Latin Katedrali'nde de muhtemel Rus saldırılarından korunmak için önlemler alınıyor.

Daha önce de kentin merkezindeki meydanda, Roma tanrısı Neptün ve Yunan tanrıçası Amphitrite'i plastik koruyucularla saran insanlar görülmüştü.

Uluslararası Müzeler Konseyi de Ukrayna halkını kültürel mirasın korunmasına yardımcı olmaya çağırdı ve bir açıklamada “sivil toplum üyelerini yerel müzelere ulaşmaya, mümkünse onlara yardım etmeye davet ediyor” dedi.

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