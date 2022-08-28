Macaristan’da bayram gecikmeli kutlandı

Macaristan'ın ulusal bayramı başkent Budapeşte'de düzenlenen büyük havai fişek gösterisiyle kutlandı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Birbiri ardına patlayan havai fişeklerin görüntüsü, kenti ortadan ikiye bölen Tuna Nehri’ne de yansıyınca ortaya hoş görüntüler çıktı. Macaristan Meteoroloji Servisi’nin (OMSZ) fırtına uyarısı nedeniyle orijinal kutlama iptal edildiğinden bu yıl kutlamalarda yedi günlük gecikme yaşandı.

Macaristan Meteoroloji Genel Müdürü ve yardımcısı, kutlamaların ertelenmesine neden olan yanlış hava tahminleri nedeniyle işten atılmıştı. Macaristan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gösteriye yedi saat kala sağanak yağış uyarısı yayınlamış, yetkililer de hava durumunun törene elverişli olmayacağı nedeniyle gösteriyi bir hafta sonraya ertelemişti.



Etkinlik saati geldiğinde sağanak yağışın aksine sakin bir hava gözlenmişti. Meteoroloji’nin öngördüğü fırtına yön değiştirerek ülkenin doğusuna yönelmiş, başkent Budapeşte’ye tek damla yağmur düşmemişti. Havaî fişek gösterisini dört gözle bekleyen Budapeştelilerin tepkisi üzerine, İnovasyon Bakanı Laszlo Palkovics, Meteoroloji Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısının görevden alındığını duyurmuştu.

İlginizi Çekebilir Hava durumunu doğru tahmin edemeyen Macaristan Meteoroloji Servisi Başkanı kovuldu