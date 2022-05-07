Macron için Elysee Sarayı’nda yemin töreni

Fransa cumhurbaşkanlığına yeniden seçilen Macron, Elysee Sarayı’ndaki törende yaptığı konuşmada ikinci döneminde yeni bir sayfa açacağını söyledi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fransa'da geçen ay düzenlenen seçimlerde cumhurbaşkanlığına yeniden seçilen Emmanuel Macron, bugün düzenlenen törende yemin etti.

Aşırı sağcı rakibi Marine Le Pen'i açık ara farkla geride bırakan Macron, Elysee Sarayı'ndaki törende yaptığı konuşmada ikinci döneminde yeni bir sayfa açacağını belirtti. Macron, Rusya'nın Ukrayna işgali ve çevre sorunlarının dünya genelinde büyük tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Törene katılan 500'e yakın konuk arasında eski cumhurbaşkanları Francois Hollande ve Nicolas Sarkozy, eski başbakanlar Edouard Philippe, Manuel Valls, Alain Juppe ve Jean-Pierre Raffarin, dini temsilciler ve çok sayıda üst düzey yetkili yer aldı.

44 yaşındaki Fransa Cumhurbaşkanı, ikinci döneminin ilk yurtdışı gezisini pazartesi günü Berlin'e gerçekleştirecek ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la görüşecek.

İlginizi Çekebilir Fransa solu, Macron'a karşı birleşti

İlginizi Çekebilir Macron seçildi, Fransa karıştı: Protestocular ile polis arasında çatışmalar yaşandı