Macron seçildi, Fransa karıştı: Protestocular ile polis arasında çatışmalar yaşandı

Fransa'da dün gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun galibi Emmanuel Macron oldu. Sonuçların açıklanmasının ardından Macron ve Le Pen destekçileri sokaklara indi, polisle çatıştı.

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Fransa’da merakla beklenen ikinci tur seçimleri dün yapıldı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oyların yüzde 58,20’sini alarak seçimin galibi oldu. Macron’un rakibi aşırı sağcı Marine Le Pen ise oyların yüzde 41,80’ini aldı.

Sonuçların ardından, Fransa’nın başkent Paris da dahil olmak üzere birçok kentinde Macron’un ve Le Pen’in destekçileri sokaklara akın etti. Protestocular Paris’te çevik kuvvet polisiyle çatıştı. Başkentte, polis, protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, göstericilerle polis arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Macron’un destekçileri Eyfel Kulesi’nde kutlama yaparken, Marine Le Pen’in destekçileri, Fransız liderin 20 yıl sonra yeniden seçilen ilk cumhurbaşkanı olmasına tepki gösterdi. Macron destekçileri sokaklarda ‘Macron’ ve ‘Beş yıl daha’ diyerek slogan attı.

44 yaşındaki Macron, 53 yaşındaki Le Pen’i rahat bir farkla geçerken, uluslararası basın, Le Pen’in seçilme ihtimalini ‘siyasi bir deprem’ olarak niteledi.

Macron’un gerisinde kalan Le Pen ise, yenilgiyi çabucak kabul ederken, Haziran ayında yaklaşan parlamento seçimlerinde yeniden mücadele edeceğinin sözünü verdi.

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