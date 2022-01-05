Macron: Stratejimiz aşı olmayanları gıcık etmek

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un aşı karşıtlarını hedef alarak "Onları gıcık etmek istiyorum. Bunu yapmaya devam edeceğiz, hem de sonuna kadar. Stratejimiz bu” demesi, muhalefeti öfkelendirdi. Bazı muhalifler, Macron'un bu sözlerle Fransızları aşağıladığı yorumunda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Aşı karşıtı hareketin giderek radikalleştiği Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'dan şaşırtıcı ve tepki çeken bir açıklama geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hükümetinin aşı stratejisinin aşı olmayanları gıcık etmek ve günlük hayatlarını zorlaştırmak olduğunu söyledi.

Le Parisien gazetesinin okurlarıyla dün yaptığı röportajda Macron, “Fransız halkını gıcık etmek istemiyorum. Ama aşı olmayanları gerçekten gıcık etmek istiyorum. Bunu yapmaya devam edeceğiz, hem de sonuna kadar. Stratejimiz bu” dedi.

Macron'un açıklaması, parlamentoda aşı ruhsatıyla ilgili görüşmelerin tartışma yarattığı bir süreçte geldi. Görüşmeler sırasında 20'den fazla milletvekilinin aşı karşıtları tarafından ölüm tehdidi alması endişelere yol açmıştı.

Yeni tasarı parlamentoda kabul edilirse tüm doz Covid aşısı yaptıranlara aşı ruhsatı verilecek.

‘EN KÖTÜ DÜŞMAN APTALLIK’

Macron, “Bir demokraside en kötü düşman yalan ve aptallıktır. Aşı olmayanların sosyal hayata erişimini kısıtlayıp onlar üzerinde bir baskı kuruyoruz” dedi. Ülkede aşı olabilecek nüfusun neredeyse yüzde 90'ının aşılandığını kaydeden Fransa lideri, “Sadece küçük bir azınlık direniyor. Bu sayıyı nasıl azaltacağız. Kusura bakmayın ama onları daha da gıcık ederek” diye konuştu.

Kimseyi zorla aşılamayacaklarını kaydeden Macron, “Onlara artık restorana, kafeye ya da sinemaya gidemeyeceklerini söylemeliyiz. Benim özgürlüklerim başlarını tehdit ediyorsa sorumsuz biri olurum ve sorumsuz biri vatandaş değildir” ifadelerini kullandı.

‘HALKI AŞAĞILAMAYI SEVİYOR’

Fransa liderinin bu açıklamaları, ülkede tepkilere yol açtı. Muhalefet Macron'u ölçüsüz bir dil kullanmakla eleştirdi.

Sağcı Cumhuriyetçiler partisinden Senato üyesi Bruno Retailleau, “Bu sözleri haklı kılacak bir durum yok. Macron Fransa halkını sevdiğini söylüyor ama görünen o ki özellikle halkı aşağılamayı seviyor” dedi.

Aşı sağcı Marine Le Pen, bu açıklamaların bir cumhurbaşkanına yakışmadığını ve Macron'un aşısızları ikinci sınıf vatandaş konumuna soktuğunu söyledi.

Solcu siyasetçi Jean-Luc Mélenchon da, Macron'un kullandığı dilin şok edici olduğunu belirterek “Aşı ruhsatının bireysel özgürlüklere yönelik kolektif bir ceza olduğu açık” diye konuştu.

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