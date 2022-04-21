Malvarlığı ortaya çıkan Dr. Öz’den enflasyon çıkışı: Ay sonunu getiremiyorlar

ABD siyasetine atılmaya karar verdikten sonra ülke gündemine bomba gibi düşen medyatik doktor Mehmet Öz çok sert açıklamalarda bulundu. Pennsylvania eyaletinde cumhuriyetçiler adına senatörlük yarışına dahil olduktan sonra malvarlığı beyanında bulunan Dr. Öz, enflasyon üzerinden çok sert açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ünlü televizyoncu Oprah Winfrey’nin desteğiyle dünyanın en popüler ve medyatik doktorlarından biri olan ve kendine özel programı ve medya şirketleriyle tanınan Dr. Mehmet Öz’ün ABD siyasetine girmesinin etkisi konuşulmaya devam ediliyor…

Pennsylvania eyaletinin Cumhuriyetçi senatörü Pat Toomey’nin emekliye ayrılması sonrasında boşalacak koltuğa oturmak için yarışa dahil olan ve geçen hafta ABD’nin eski başkanı ve Cumhuriyetçiler için önemli bir figür olan Donald Trump’ın da resmen desteklediği Dr. Öz’ün malvarlığı da geçen haftalarda ortaya çıkmıştı.

İstanbul, Konya ve Datça’da evleri olduğu ortaya çıkan ve ABD’de de çok sayıda gayrimenkule sahip olan ve birçok teknoloji şirketine ait hissesi de olan Dr. Öz, dün Fox News’e çıktı ve çok sert ifadeler kullandı.

Dr. Öz, Varney & Co. isimli televizyon programına çıkarak ABD Başkanı Joe Biden’ın hamlelerini eleştirerek çok sert konuştu.

“İNSANLAR ÖFKELİ”

Senatör adayı Dr. Öz, “Enflasyon tırmanırken burada insanlar gerçekten öfkeli. İnsanlar ay sonunu getiremediklerini söylüyor. Burada birçok seçmen Joe Biden’ın performansıyla Başkan Trump’ın performansını karşılaştırıyor, Pennsylvania’da insanlar öfkeli” dedi.

Biden’ın enerji politikalarından rahatsız olduğunu söyleyen Öz, “Bence şu anki enflasyonun yükselmesi ABD’nin enerji bakımından özgür olmamasından kaynaklanıyor ve bu sebeple Okyanus’un öteki tarafındaki müttefiklerimize destek olamıyoruz. Ayaklarımız altındaki doğalgazı işleyemiyoruz fakat bunu yapabilirsek enerji bakımından özgür ve hatta dominant olabiliriz” ifadesini kullandı.

Dr. Öz, Donald Trump ile ilgili de konuştu. Dr. Öz, “Pennsylvania’daki senatörlük yarışı için her aday Başkan Trump’a gitti ve o hepimizi dikkatlice inceleyip analiz etti ve beni seçti. Bana, ‘Sen akıllısın, güçlüsün ve bizi asla yüz üstü bırakmazsın’ dedi” yorumunu yaptı. Dr. Öz ayrıca sağlık, enerji ve ekonomi konusunda çok sert bir duruş sergilediğini dile getirdi.

İlginizi Çekebilir Dr. Öz'ün malvarlığı ortaya çıktı: Dev teknoloji şirketlerine yatırım yapmış

İlginizi Çekebilir Dr. Öz'ü destekleyen Donald Trump tepki topladı: Hayal kırıklığı yarattı