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Meksika’da 7.6 büyüklüğünde deprem

Meksika'nın batısındaki Michoacan eyaletinde 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yayınlanma: 21:48 - 19 Eylül 2022 Güncellenme:
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Meksika’da 7.6 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Michoacan eyaletine bağlı Aquila kentinin 37 kilometre güneydoğusu olan 7,6 büyüklüğündeki depremin yaklaşık 15 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

Sahile yakın bölgede meydana gelen deprem nedeniyle “tsunami tehdidi” uyarısı yapıldı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Twitter hesabından paylaştığı videoda, “Tüm kalbimizle ciddi bir şey olmamasını temenni ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Meksika Ulusal Sismoloji Servisi ise depremin büyüklüğünü 7,4 olarak açıkladı.

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