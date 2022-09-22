Meksika’da korkutan deprem: 6.8 ile sallandılar

Son günlerde depremlerin arka arkaya yaşandığı Meksika'da bir deprem daha meydana geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Meksika, perşembe sabahına 6.8 büyüklüğünde bir depremle uyandı… Pazartesi günü Manzanillo’da 7.6 büyülüğünde bir depremin meydana geldiği Meksika’da 2 kişi yaşamını yitirmişti.

Bugün ülkenin batısında yaşanan depremde ölü veya yaralı olmadığı açıklandı. Meksiko Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum, Twitter üzerinden bir açıklama yaptı.

Sheinbaum, ilk belirlemelere göre başkentte herhangi ciddi bir hasarın meydana gelmediğini söyledi. Meksiko’da depremden korkan halk sokağa çıkarken ABD Jeoloji Araştırmaları, depremin ilk olarak 7 büyüklüğünde olduğunu ve Pazartesi günkü depremden çok daha zayıf ve derinde olduğunu açıkladı.

Depremin merkez üssünün ise Pazartesi günü yaşanan depremin bölgesine çok yakın olduğu ve Michoacan eyaletinde olduğu belirtildi.

Meksika lideri Manuel Lopez Obrador, bölgede herhangi bir hasarın meydana gelmediğini duyurdu.

İlginizi Çekebilir Meksika'da 7.6 büyüklüğünde deprem