Moldova’da ayrılıkçıların kontrolündeki Transdinyester’de tansiyon yüksek

Moldova’da Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Transdinyester’de dün gece insansız hava araçlarıyla dört ayrı saldırı düzenlendiği bildirildi. Son iki haftadır bölgenin çok sayıda saldırıya hedef olduğunu belirten yetkililer, Ukrayna’daki savaşın Moldova’ya da yayılma tehlikesi olduğuna dikkat çekiyor.

Sozcu.com.tr

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Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Moldova'da Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Transdinyester bölgesinde de tansiyon tırmanıyor.

Transdinyester yönetimi, dün gece Ukrayna sınırındaki bölgeye insansız hava araçlarıyla dört ayrı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Son iki haftadır bölgenin çok sayıda saldırıya hedef olduğunu belirten yetkililer, Ukrayna'daki savaşın Moldova'ya da yayılma tehlikesi olduğuna dikkat çekti.

Transdinyester İçişleri Bakanlığı, gece yaşanan saldırılar sonrası bazı bölgelerde oluşan kraterlerin fotoğraflarını paylaştı. Saldırılarda yaralanan olmadığı belirtildi.

Ukrayna daha önce Rus birliklerin bulunduğu Transdinyester'e saldırılar düzenlediği iddialarını reddederek Rusya'nın sahte bayrak operasyonu düzenlediğini savunmuştu.

TRANSDİNYESTER SORUNU NEDİR?

Moldova'da 1990 yılında tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester, Birleşmiş Milletler üyesi hiçbir ülke tarafından tanınmıyor. Bölgede 1992'de kanlı bir iç savaş yaşanmıştı. Yaklaşık 500 bin nüfusa sahip Transdinyester’de halkın çoğu Moldova’nın yanı sıra Rusya pasaportu da taşıyor. Bölgede çoğunluk Rusya’ya bağlanmak istiyor ancak ülkenin Rusya ile kara bağlantısı yok.

Moldova daha önce, Ukrayna’yı işgal eden Rusya’yı Moldova vatandaşlarını askere alma girişiminde bulunmakla suçlamıştı.

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