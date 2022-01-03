Nancy Pelosi koltuğu bırakıyor

Amerika Temsilciler Meclisi Başkanı Demokratların güçlü kadın lideri Nancy Pelosi önümüzdeki dönemde koltuğunu bırakmaya hazırlanıyor.

Tayfun HOPALI / ABD

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Başkandan sonra Amerika’nın en güçlü koltuğu olduğu söylenen Meclis Başkanlığı'nı 2007 yılından beri Demokratların çoğunluğu kazandığı dönemlerde yürüten 81 yaşındaki Nancy Pelosi yaklaşan 2022 kongre ara seçimlerinden sonra ayrılmayı planlıyor.

Amerikan politikasını yakından takip eden kaynaklara göre Demokratların Meclis’teki liderliğine New York Temsilcisi Jeffries'in gelmesi bekleniyor. Jeffries, Pelosi’nin yerine geçerse, ABD tarihinde Meclise liderlik eden ilk siyah kişi olacak.

Mart ayında 82 yaşına girecek olan Pelosi 2006 yılındaki ara seçimlerde Demokratların Meclis’te çoğunluğu ele geçirmesi sonucu ABD tarihinde bu göreve seçilen ilk kadın olmuştu.

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