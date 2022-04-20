NASA’ya “Uranüs’e gidin” ve “gezegeni koruyun” çağrısı

ABD Ulusal Bilimler Akademisi bir rapor hazırlayarak, NASA'nın gelecek 10 yıllık planını mercek altına aldı. Kurum, tarihinde ilk kez "Gezegenin korunması öncelik olmalı" çağrısında bulunurken, NASA'nın Uranüs'e bir uzay mekiği göndermesi gerektiğini de vurguladı.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin önde gelen bilim ve teknoloji kuruluşlarından Ulusal Bilimler Akademisi, NASA’nın gelecek 10 yıllık vizyonu ve yapılması gerekenlerle ilgili kapsamlı bir analiz hazırladı. Hazırlanan raporda, NASA’nın gelecek 10 yılda yapması gerekenler ve projeleri mercek altına alındı.

Raporda, NASA’nın uzayda keşif operasyonlarına ağırlık vermesi gerektiği belirtilirken, “NASA’nın öncelikli hedefi gezegenimizin orijini, Güneş sistemi ve evren ile ilgili sorulara yanıt bulmak. Uranüs’e bir mekik gönderilmeli ve bu gezegenin atmosferi incelenmeli. Bu ilk öncelik olmalı” denildi.

Uranüs ve Uranüs’ün ayına keşif gezisi düzenlenmesi gerektiğini aktaran bilim insanları, Güneş’ten en uzak 7’nci gezegen olan Uranüs’e en son mekiğin 1986’da gönderilen Voyager 2 olduğunu da hatırlattı. -223 santigrat derece ölçülen gezegende çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiğini hatırlatan uzmanlar, raporda 2023-2032 yılları arasında olması gereken planları gündeme getirdi.

“GEZEGENİ KORUYUN”

Öte yandan raporda, ilk kez Dünya’nın olası bir göktaşı ve astreoid çarpmasına karşı savunulması da gündeme geldi.

İlk kez raporda gezegenin olası dış faktörlere karşı korunması gerektiği belirtilirken, “Yakın Dünya nesnelerinin algılanması, takip edilmesi ve analiz edilmesiyle ilgili adımlar artırılmalı. Bu nesnelerin modellemesi, bilgileri ve tahminleriyle ilgili çalışmalara ağırlık verilmeli” denildi.

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