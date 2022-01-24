NATO, Doğu Avrupa’ya savaş uçağı ve gemi gönderiyor

Rusya ve Batılı ülkeler arasında Ukrayna gerilimi hızla büyürken NATO'dan flaş bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim son dönemde hızla yükselirken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Doğu Avrupa'ya savaş uçağı ve askeri gemi göndereceklerini açıkladı.

Bölgedeki NATO gücünü artıracaklarını belirten Stoltenberg, “Müttefiklerin NATO güçlerine katkı sunmasını memnuniyetle karşılıyorum. NATO tüm müttefikleri korumak ve savunmak için tüm gerekli önlemleri almaya devam edecek ve ittifakın doğudaki bölümünü de güçlendirecek” dedi.

Rusya'nın son aylarda Ukrayna sınırına binlerce asker konuşlandırması Moskova'yla Batı ülkelerini ve NATO'yu karşı karşıya getirdi.

Rusya Ukrayna'yı işgal edeceği iddiasını reddetse de giderek sertleşen restleşme bölgede savaş endişesini artırıyor.

‘BIDEN DA ASKER GÖNDERMEYİ DÜŞÜNÜYOR’

New York Times gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın bölgedeki NATO üyesi ülkelere asker göndermeyi düşündüğünü yazmıştı.

Rusya Parlamentosu savunma komitesi başkanı Andrey Kartapolov ise, ABD'nin bölgeye asker sevk etmesi halinde Rusya'nın gereken karşılığı vereceğini söyledi.

LETONYA’DAN DESTEK ÇAĞRISI

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, bugün Facebook’ta yayınladığı açıklamada ülkedeki NATO güçlerinin artırılması çağrısında bulunurken vatandaşlara Ukrayna’na gitmeme tavsiyesinde bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da, Ukrayna'ya ekonomik desteğe hazır olduklarını söyledi.

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