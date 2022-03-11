NATO’dan Türkiye açıklaması: S-400 ile mesaj verdi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili açıklama yaptı. Türkiye'nin rolüne de değinen Stoltenberg, Ankara-Washington hattında gerilime sebep olan S-400'lerle ilgili de imalı mesaj verdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiliz medyasına konuştu…

İngiliz haber ajansı Reuters’a açıklama yapan Stoltenberg, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının dün Antalya’da bir araya gelmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Stoltenberg, Türkiye’nin Rus S-400 hava savunma sistemi satın alması ile ilgili de yorum yaptı. Reuters muhabirinin sorusuna yanıt veren, ABD’nin Ankara’ya yaptırımını tetikleyen S-400’lerle ilgili olarak Stoltenberg, “Ukrayna’nın işgal edilmesi, NATO müttefiklerinin Rusya askeri ekipmanlarına bağımlı olmamasının önemini gösteriyor” ifadesini kullandı.

“UÇUŞA YASAK BÖLGE İLAN EDİLMEYECEK”

Antalya’da Reuters’a konuşan Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer silahlar ile ilgili açıklamalarının tehlikeli olduğunu söylerken, NATO’nun Ukrayna’ya asker ya da savaş jeti göndermediğini dile getirdi. Stoltenberg, “Ben, siyasi ve diplomatik bir çözümün çok önemli olduğuna inanıyorum” dedi.

İnsani koridorların açılmasının büyük bir önemi olduğunu söyleyen Stoltenberg, Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge ilan edilmesinin ise NATO ile Rusya arasında bir savaşın kıvılcımı olabileceğini dile getirdi.

İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna savaşı nasıl sonuçlanabilir, işte senaryolar

İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna-Türkiye zirvesi: Üçlü zirveden kim zaferle ayrıldı?

İlginizi Çekebilir Türkiye'deki üçlü zirve Fransa'da kriz yarattı: Macron'u yerden yere vurdu