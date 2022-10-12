Netflix yıldızı, İran’daki protestolara destek için kamera önünde soyundu

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra ölmesiyle başlayan halk hareketi büyürken, ülkenin tanınmış isimlerinden 30 yaşındaki oyuncu Elnaaz Norouzi, protestolara destek vermek için soyundu.

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İran’da Mahsa Emini’nin ölümünün ardından patlak veren protestolar, tüm ülkede devam ediyor. Son olarak Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü, gösterilerde şu ana kadar 185 kişinin yaşamını yitirdiğini duyururken, ülke medyasına yansıyan haberlere göre, yaklaşık 2 bin kişinin gözaltına alındığı tahmin ediliyor.

Tüm dünyanın gözü kulağı İran’dan gelen haberlere çevrilmişken, bugün ülkede tanınan bir oyuncu olan 30 yaşındaki Elnaaz Norouzi, protestolara destek vermek için ilginç bir yönteme başvurdu.

‘HER KADIN CANI NE İSTERSE GİYMELİDİR’

Son dönemde Netflix’teki birçok önemli projede yer alan Norouzi, Mahsa Emini’nin ölümünün ardından patlak veren gösterilere destek için soyundu.

Son olarak Netflix yapımı Sacred Games’te başrol oynayan Norouzi, iki milyon takipçisiyle paylaştığı bir videoya önce tesettür ile çıkarken, yavaş yavaş tüm kıyafetlerini çıkardı. Daha sonra daha ileri giden Nourouzi sutyenini de çıkarırken elleriyle göğüslerini kapattı.

‘ÇIPLAKLIĞI TEŞVİK ETMİYORUM’

Norouzi, “Çıplaklığı teşvik etmiyorum, seçim özgürlüğünü teşvik ediyorum!” dedi. Instagram hesabından paylaşım yapan İranlı yıldız, “Dünyanın neresinde olursa olsun her kadın, ne zaman ve nerede isterse onu giyme hakkına sahip olmalıdır. Hiçbir erkek ya da başka bir kadının onu yargılamaya ya da başka türlü giyinmesini istemeye hakkı yoktur. Herkesin farklı görüşleri ve inançları vardır ve bunlara saygı duyulması gerekir.’ diye yazdı.

İranlı oyuncu, ‘Demokrasi karar verme gücü demektir… Her Kadın kendi bedeni üzerinde karar verme gücüne sahip olmalıdır!’ ifadelerinde bulundu.

Daha önce Dior ve Lacoste gibi dünyaca ünlü lüks markalara modellik yapan Norouzi, genellikle Hindistan ve Almanya’da çalışıyor.

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