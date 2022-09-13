New York Times’ta ‘ofise dönüş’ krizi: Çalışanlar isyan bayrağı açtı

Dünyanın en prestijli yayın kurumlarından ABD gazetesi New York Times’ta “ofise dönüş krizi" yaşanıyor. Gazete yönetiminin çalışanlara haftanın en az üç günü ofiste olma talimatı vermesi yüzlerce gazeteciyi ayağa kaldırdı. Sendika üyesi çalışanlar maaşlar artırılmadan ofise gitmenin “daha fazla yakıt, ulaşım, giyim, yeme-içme masrafı” anlamına geldiğini söylüyor.

Sozcu.com.tr

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ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ta çalışanlara “Ofise Dönün” talimatı verilmesi kriz çıkardı.

New York Times yönetimi, bu hafta Covid pandemisi nedeniyle evden çalışma uygulamasının değiştirileceğini belirterek çalışanlardan haftanın en az üç günü ofiste olmalarını istedi. Ancak 1300'den fazla gazete çalışanı talebe karşı çıktı.

ABD'nin en büyük basın sendikası News Guild ve diğer sendikalara üye 1316 gazete çalışanı, enflasyonun ve hayat pahalılığının bu kadar yüksek olduğu bir dönemde ofise dönmeye zorlanmalarının kabul edilemeyeceğini belirterek bu amaçla başlatılan imza kampanyasına destek verdi.

Tartışmanın, sendikalar ve New York Times yönetimi arasında maaş anlaşmazlığın yaşandığı bir döneme denk gelmesi dikkat çekti. Sendika temsilcilerinden haber masası editörü Tom Coffey, maaşlar artırılmadan ofise gitmenin çalışanlar için daha fazla yakıt, ulaşım, giyim, yeme-içme masrafı anlamına geldiğini söyledi.

‘YEMEK KUTUSU DEĞİL SAYGI İSTİYORUZ’

Video editörü Haley Willis de Twitter mesajında “New York Times çalışanlara ofise dönme karşılığında marka yazılı yemek kutuları veriyor. Bizim istediğimizse saygı ve adil bir sözleşme. O nedenle sendika üyesi arkadaşlarımla bu hafta evden çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

New York Times'tan bir sözcü ise, çalışma günlerine ve şekline departmanların karar verdiğini ancak hibrit çalışmayı desteklediklerini belirterek “haftada üç gün ofise gelmenin zorunlu olmadığını” kaydetti.

Gazete yönetimi çalışanlara yüzde 4 maaş zammı önerirken sendikalar yüksek enflasyona dikkat çekerek yüzde 8'den az zam kabul etmeyeceklerini vurguluyor.

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