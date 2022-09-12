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New York’ta 11 Eylül saldırılarının kurbanları anıldı

11 Eylül saldırılarının hedefi olan Dünya Ticaret Merkezi'nin yerine inşa edilen müze ve anıtta düzenlenen anma törenine ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, New York Belediye Başkanı Eric Adams ve eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg de katıldı.

Sozcu.com.tr
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New York’ta 11 Eylül saldırılarının kurbanları anıldı

ABD’de 21 yıl önce gerçekleştirilen 11 Eylül terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınları ile kentteki binlerce kişi New York 11 Eylül Müzesi ve Anıtı’nı ziyaret ederek bayraklar ve çiçekler bıraktı.

11 Eylül saldırılarının hedefi olan Dünya Ticaret Merkezi’nin binaları İkiz Kulelerin yerine inşa edilen müze ve anıtta saldırıda hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

Bu yılki törene, 11 Eylül’de hayatını kaybedenlerin yakınları ile ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yanı sıra New York Belediye Başkanı Eric Adams ve eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg katıldı.

Diğer taraftan 11 Eylül Anıtı’na da gün boyunca ziyaretler devam etti.

Ölenlerin yakınları yıkılan binaların yerine yapılan “Gözyaşı” havuzlarının etrafındaki isimlerin yanına çiçek ve bayraklar bıraktı. (AA)

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