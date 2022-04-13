ABD’deki metro saldırısının şüphelisi yakalandı

ABD'nin New York kentindeki Brooklyn metro istasyonunda düzenlenen silahlı saldırının şüphelisi Frank James’in polis tarafından yakalandığı bildirildi.

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ABD'nin New York kentinde Brooklyn metro istasyonuna dün düzenlenen silahlı saldırıda 10’u silahla olmak üzere en az 23 kişi yaralanmıştı.

New York Polis Departmanı'nın (NYPD) saldırının şüphelisi olarak ilan ettiği 62 yaşındaki Frank James'in New York'taki East Village bölgesinde yakalandığı bildirildi. NYPD ve diğer yetkililer tarafından konuyla ilgili basın toplantısı düzenleneceği ifade edildi.

“JAMES’İN YERİNİ BULMAYA ÇALIŞIYORUZ”

NYPD Dedektif Şefi James Essig basın toplantısında, şüpheli Frank James'in kaçak olduğunu belirterek, “Metrodaki saldırıyla bağlantısını öğrenmek için James'in yerini bulmaya çalışıyoruz” demişti. Polis 62 yaşındaki şüpheli James'in ABD'nin Philadelphia şehri ve Wisconsin eyaletinde adresleri olduğunu söylemişti.

Öte yandan New York City’nin Metro Sistemi tarafından yapılan açıklamada, Brooklyn 36. Cadde metrosunun, NYPD'nin incelemelerini bitirmesinin ardından bugün seferlerine devam ettiği bildirildi.

New York Polis Departmanı (NYPD) dün yaptığı açıklamada, saldırganın metroda “gaz maskesine benzeyen bir şey” taktığını ifade ederek, çantasından çıkardığı bir kutuyu trene atmasıyla trenin dumanla dolduğunu ve ardından saldırganın silahla ateş ettiğini belirtmişti. NYPD ayrıca metro saldırının terör eylemi olarak soruşturulmadığını açıklamıştı.

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