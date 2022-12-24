Noel için buluşmuşlardı… 2 çocuk yangında öldü

Fransa'da Selles köyünde bir evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Fransa’nın Eure vilayetindeki Selles köyünde bir evde çıkan yangında, 2 çocuk hayatını kaybetti.

Fransız basınındaki habere göre, aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 10 kişilik bir aile, Noel Bayramı için Selles köyündeki bir evde bir araya geldi.

Sabah saatlerinde çıkan yangında 8 ve 12 yaşlarında 2 çocuk hayatını kaybetti, 12 yaşındaki bir diğer çocuk hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)