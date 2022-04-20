Norveç’te dördüncü doz corona virüsü aşısı kararı

Tüm dünyada dördüncü doz corona virüsü aşısı tartışılırken, Norveç, yeni bir kararla 80 yaş üstündeki vatandaşlarına dördüncü doz aşı sunulacağını açıkladı.

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Norveç’te Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, ülkede 80 yaş ve üzerindeki kişilere dördüncü bir COVID-19 aşı dozu sunulacağı belirtildi.

Daha önce yapılan araştırmalarda, Pfizer-BioNTech aşısının dördüncü dozu, antikor seviyesini üçüncü dozdan da fazla artırmakla beraber Covid-19’un Omicron varyantı enfeksiyonlarını önlemek için yetersiz kaldığı belirlenmişti. Ancak İsrail başta olmak üzere bazı ülkeler yine de dördüncü doz uygulamasını hayata geçirdi.

Türkiye’de ise, halihazırda 4. doz koronavirüs aşısı randevuları veriliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4. doz aşıların yabancı ülkelere seyahat edeceklere yönelik olduğunu açıkladı. Bakan Koca 4. doz ile ilgili yaptığı açıklamada, iki doz BioNTech ya da üç doz Sinovac aşısı vurulmuş kişilere ilave bir doz daha aşının gerekli olmadığını söyledi ve “Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur” dedi.

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