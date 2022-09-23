Nükleer savaş kapıda mı? İşte dünyanın en güvenli bölgeleri…

Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer savaş tehdidinde bulunması tüm dünyayı endişelendirdi. Bir web sitesi, olası bir saldırının ardından hayatta kalmak için gidilebilecek en güvenli yerlerden bazılarını belirledi.

Sozcu.com.tr

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ABD Başkanı Joe Biden, Putin’in nükleer silah kullanma tehditlerine tepki göstererek, Rusya’nın “kısmi seferberlik” ilanı karşısında Ukrayna’ya verdiği desteği sürdürme sözü verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de, Putin'in nükleer silah kullanacağını düşünmediğini belirterek “Bence dünya onun bu silahları kullanmasına izin vermez” dedi.

Bununla beraber temkinli olmanın faydası olduğunu düşünen Daily Star, olası bir Üçüncü Dünya Savaşı’nın başlaması durumunda dünyadaki en güvenli yerlerin bir listesini çıkardı…

ANTARKTİKA

Antarktika Antlaşması sayesinde, kıta, gezegendeki en güvenli yerlerden biri olarak sınıflandırılabilir.

1961’de 12 ülke, tüm askeri faaliyetlerin yasaklanacağı anlamına gelen bir anlaşma imzalamak için bir araya geldi.



İlk imzacılar Arjantin, Avustralya, Belçika, Şili, Fransa, Japonya, Yeni Zelanda, Norveç, Güney Afrika, Sovyetler Birliği, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri idi.

O zamandan beri Brezilya, Çin, Almanya, Kuzey Kore ve Polonya da gibi çok daha fazla ülke anlaşmaya dahil oldu.

COLORADO, ABD

Başka bir güvenli yer Colorado’daki Cheyenne Dağı olabilir. Burada 25 tonluk bir kapı içeren devasa bir sığınak bulunuyor.

İçeride Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD) ve Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Komutanlığı karargahı var, bu da onu saklanmak için çok güvenli bir yer haline getiriyor.

1966’da uzun menzilli Sovyet bombardıman uçaklarına, balistik füzelere ve Rusya’dan gelecek bir nükleer saldırıya dayanacak şekilde inşa edildi.

İZLANDA

Bu ülke, küçük bir nüfusa sahip, uluslararası siyasi meselelerin dışında kalıyor ve tarafsız bir hükümeti var.

Herhangi birinin bir saldırı başlatması ve İzlanda’yı imha planlarına dahil etmesi ihtimali çok zayıf, ayrıca elinizde neredeyse sınırsız bir balık kaynağınız da olacak.

GUAM

Nükleer savaş sonrası hayatınızı daha sıcak bir yerde geçirmek ister misiniz? O zaman Guam gayet uygun bir aday olabilir.

Küçük Pasifik Okyanusu adasının yaklaşık 168.000 nüfusu var ve düşmanı yok. Kimse için tehdit oluşturmuyor ve savaştan kaçan herkes için ideal bir güvenli sığınak olabilir.

PERTH, AVUSTRALYA

Avustralya’da Batı Avustralya eyaletinin başkenti olan Perth, herhangi bir siyasi merkezden o kadar uzak ki, kimsenin imha listesine dahil edilmeyeceğini varsaymak olasıdır.

Kentin 2 milyondan fazla bir nüfusu var ve daha fazla kişiyi barındırmak için de yeterli alana sahip.

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