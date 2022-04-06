Obama 5 yıl sonra Beyaz Saray’da: Biden ile görüntüleri gündem oldu

Eski Başkan Obama, 8 yıllık görev süresinin ardından 2017’de veda ettiği Beyaz Saray’a bir etkinlik için ilk defa geri döndü. Obama'nın, Biden hakkındaki esprileri ve Başkan'dan daha çok ilgi görmesi ise etkinliğin önüne geçti...

Sozcu.com.tr

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ABD’nin eski başkanı Donald Trump’tan sonra ABD Başkanı olan fakat son dönemde yüksek enflasyon ve Covid-19 salgını sebebiyle halk desteğini tamamen arkasına alamayan Joe Biden’a destek ülkenin eski başkanlarından Barack Obama’dan geldi. İkili, Obamacare sağlık reformu ile ilgili bir araya gelirken, Obama’nın Biden’ı gölgede bıraktığı anlar gündem oldu.

Başkanlık görevinden ayrılmasından bu yana ilk kez Beyaz Saray’a gelen Obama, “Obamacare” olarak bilinen sağlık reformu konusunda konuştu. Obama konuşmasında, Biden’a “Sayın Başkan Yardımcısı Biden” diye hitap edince, tüm salon kahkahalara boğuldu. Obama da “Tabii ki bu şakaydı.” diyerek sözlerine açıklık getirdi.

CUMHURİYETÇİ PARTİ’DEN TEPKİ GELDİ

Etkinlik boyunca Obama’nın ilgi odağı olması ve Biden’ın salonda yalnız durması ise dikkat çekti. Biden bir ara ‘Barack, Barack’ diye Obama’ya seslendi ancak yanıt alamadı. O anlar ABD basınında gündem olurken, Cumhuriyetçi Parti’den birçok isim ‘Biden’ın yetersizliği’ni eleştirdi. Obama’nın yanında bile gölgede kalan biri nasıl olur da ABD’nin başkanı olabilir imasında bulunuldu.

Obama, kendi yönetiminin iç politikadaki en önemli icraatı olarak görülen ve düşük gelirlilere sağlık sigortası sağlayan Obamacare’i övdü. Başkan Biden, “Hesaplı Sağlık Hizmetleri Yasası'na birçok isim verildi ama bu yasaya en çok uyan isim Obamacare” ifadesini kullandı.

Sağlık hizmetleri yasasına odaklanmak geçmişte Demokratlar'a siyasi açıdan fayda sağlamıştı. Cumhuriyetçiler, Obamacare'i yürürlükten kaldırmak için defalarca girişimde bulunmuş ancak bunu başaramamışlardı.

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