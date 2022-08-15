Odessa’da denizde mayın patladı: İki kişi havaya uçtu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında Karadeniz'e döşenen mayınlar Odessa'da can aldı. Yetkililerin tüm uyarılarına rağmen kentte denize giren iki kişi mayın patlaması sonucu hayatını kaybetti. O anlar anbean kaydedildi.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde beşinci ay geride kalırken, sahil kenti Odessa korkunç görüntülerle gündem oldu.

Tüm uyarılara rağmen Odessa kentinde denize girenler mayının patlaması sonucu havaya uçarken, iki kişinin hayatını kaybettiği olayda bir kişi de ağır yaralandı.

Dün CCTV görüntülerini paylaşan Ukrayna medyasına göre, Karadeniz sahil kasabasındaki patlamada iki kişinin de hafif yaralarla kurtulduğunu açıkladı.

KENT GENELİNDE PLAJLAR KAPATILMIŞTI

Odessa’da yetkililer, halkı sahillerden uzak durmaya ve denizde yüzmemeye çağırmış, kent genelinde plajlar kapatılmıştı.

Ukrayna medyasında yayımlanan görüntüler, patlamanın şiddetini gözler önüne sererken, sahilde duran kişilerin de paniği görülüyor.

Haziran ayında da yine Odessa sahilinde bir baba ailesinin gözleri önünde mayına bastığı için hayatını kaybetmişti. Trajik olayın ardından Ukraynalı yetkililer ‘denize girmeyin’ uyarısı yapmıştı.

Bölge yetkilileri, ‘Polis, Odesa bölgesi sakinlerini ve misafirlerini sıkıyönetim kurallarına kesinlikle uymaya çağırıyor. Karadeniz’in kıyı koruma bölgesine gitmeyin, mayınlı denizde yüzmeyin.” açıklaması yayınladı.

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