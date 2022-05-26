Okyanus suyunun ısınmasıyla çiftliklerdeki somonların yüzde 42’si öldü

Yeni Zelanda'nın en büyük somon balığı üreticisi, iklim değişikliğinin neden olduğu yüksek okyanus suyu sıcaklıkları nedeniyle okyanus çiftliklerini kapatacaklarını duyurdu. CEO Grant Rosewarne, 3 aylık dönemde çiftliklerdeki balığın yüzde 42'sinin öldüğünü belirterek "Daha fazla zamanımız olduğunu düşündük" dedi.

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Dünya kral somon üretiminin yüzde 50’sini açık okyanus ve deniz çiftliklerinde üreten firmanın, Aralık ayı ile Şubat ayı arasında 1269 ton balığın okyanus suyu ısınmasıyla öldüğü belirtildi.

CEO Rosewarne, RNZ medyaya yaptığı açıklamada bazı çiftliklerin kapatılacağını belirterek nalıkların sıcak suya dayanması için stres düzeylerinin düşürmek için çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını ifade etti.

Rosewarne, “İklim değişikliği nedeniyle yükselen deniz sıcaklıkları sonucu şirketin ilk kez çiftlikleri kapatmak zorunda kaldığını söyleyerek Daha fazla zamanımız olduğunu düşündük” ifadelerini kullandı.

KRAL SOMON

Atlantik okyanusunda yetişen somondan yüzde 10 daha yağlı olan kral somon balığı, Pasifik Okyanusu’nda yetişiyor. Dünya okyanuslarında yetişen tüm somon türlerinin sadece yüzde 0.7’si kral somon olarak biliniyor.

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